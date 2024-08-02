Экономика

За курсом доллара следит только каждый пятый пскович — опрос

После прекращения торгов долларом США и евро на Московской бирже, курсы американской и европейской валют по отношению к рублю ЦБ РФ определяет, используя банковскую отчетность и сведения, поступающие от цифровых платформ внебиржевых торгов. Во многом на фоне этого интерес к котировкам валют у российских граждан снижается: за курсом доллара следят только 20% экономически активных граждан, за курсом евро — 14%. К такому выводу пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob.ru по результатам опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения из Пскова.

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И все же мужчины почти в 2 раза чаще женщин интересуются курсами валют, как американской, так и европейской. Псковичи старше 45 лет — чаще тех, кто моложе.

Горожане ожидают повышения курсов валют к 1 сентября 2024 года: доллар прогнозируется ими на уровне 97,76 рубля (+14% к курсу Центробанка на 2 августа), евро — 106,84 рубля (+15%). Народный прогноз на повышение идет вопреки динамике последних месяцев — с апреля 2024 года наблюдается умеренное снижение курса доллара и евро к рублю.