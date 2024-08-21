Экскурсия на «Титан-Полимер»

Экскурсия на завод «Титан-Полимер» для главы Псковского района Натальи Федоровой и руководителей Общественной палаты Псковской области Александра Седунова и Надежды Васильевой состоялась на предприятии в ОЭЗ «Моглино» Псковского района. Подробнее о визите — в репортаже корреспондента Псковской Ленты Новостей.
Фото здесь и далее: Александр Елисеев / ПЛН
Генеральный директор завода Кирилл Неретин и заместитель генерального директора по производству ГК «Титан» Алексей Данилов представили гостям макет зоны перспективного развития предприятия. Модель включает в себя все объекты, которые планируется построить на территории завода «Титан-Полимер». Из ближайших перспектив — до 2026 года планируется реализовать проект по созданию производства гранулята полиэтилентерефталата (ПЭТ) и гранулята полибутелентерефталата (ПБТ). Эта продукция станет сырьем для получения бутылочных преформ, пленок, нитей, нетканых, композитных материалов.
«Выпускаемый гранулят полностью закроет потребность завода в сырье для производства БОПЭТ (ред. биаксиально-ориентированных полиэтилентерефталатных) пленок и на 100% импортозаменит рынок ПБТ в России», — подчеркнули специалисты завода «Титан-Полимер».
Кирилл Неретин напомнил, что производство БОПЭТ пленки ввели в работу в декабре 2022 года. Продукция выступает основой производства пищевых, защитных, теплосберегающих, антивандальных и цветных пленок. Производство полностью закрыло потребности внутреннего рынка в продукте.
«Масштабы, конечно, впечатляют», — поделилась эмоциями Наталья Федорова.
Далее, гости надели одноразовые халаты, шапочки и отправились знакомиться с производством. Гендиректор и его заместитель показали все этапы работы — от подготовки гранул до упаковки конечной продукции. В зависимости от желания заказчика толщина пленки варьируется от 8 до 125 микрон. «Восемь микрон меньше толщины человеческого волоса», — отметил гендиректор.
Особое внимание уделили центру управления производством. Операторы контролируют все процессы и параметры: температуру, темп, давление. Александр Седунов поинтересовался, что произойдет, если толщина пленки изменяется.
Благодаря многоэтапным проверкам пленки заказчик получает только высококачественную продукцию. Кроме того, высокотехнологичные аппараты позволяют работать быстро, качественно, что снижает вероятность ошибок.
Важную роль в получении качественной продукции играет и квалификация специалистов. Об образовании работников завода спросила глава Псковского района Наталья Федорова. Алексей Данилов рассказал, что предпочтение отдают кандидатам с высшим образованием, но берут и без него. «Обучение полностью происходит здесь, на практике», — дополнил Кирилл Неретин.
После изучения этапов производства гости направились в лабораторию и стали свидетелями части процесса работы специалистов отдела контроля качества. Заместитель гендиректора ГК «Титан» по производству подчеркнул, что контроль ведется «усиленный и жесточайший».
Экскурсия завершилась подведением итогов гостями предприятия.
Наталья Федорова отметила, что понимает интерес местных жителей, ведь такое масштабное промышленное производство появилось на территории района впервые. Кроме того, глава района обозначила вопрос привлечения и обучения молодых кадров. «Наши выпускники должны видеть перспективы роста и возможностей именно на своей малой родине».
Руководитель Общественной палаты Псковской области Александр Седунов подчеркнул, что «Титан-Полимер» — это современное, хорошо оборудованное высокотехнологичное производство. Еще в 2019 году Палатой была создана рабочая группа по контролю за строительством. Сейчас она продолжает свою деятельность, но уже за развитием и дальнейшем строительством.
«На заводе работает около трехсот человек. Причем большинство, около двух третей, — это те, кто освоил, или приобрел, или имеет рабочие профессии. Соответственно, возможность показать детям, как выглядит современное производство, каким образом оно устроено, какие сегодня специальности востребованы — чрезвычайно важно. Это не только экскурсии здесь, это и выход работников завода в сами школы, в образовательные организации. <...> Между "Титан-Полимером" и образовательными организациями складываются прекрасные отношения. Не только с Псковским государственным университетом, но и с другими учреждениями», — рассказал Александр Седунов.
На этом экскурсия по комплексу подошла к концу, а сотрудничество администрации района и Общественной палаты с заводом «Титан-Полимер» будет продолжаться.
Анна Козырева