Экономика

Экскурсия на «Титан-Полимер»

Экскурсия на завод «Титан-Полимер» для главы Псковского района Натальи Федоровой и руководителей Общественной палаты Псковской области Александра Седунова и Надежды Васильевой состоялась на предприятии в ОЭЗ «Моглино» Псковского района. Подробнее о визите — в репортаже корреспондента Псковской Ленты Новостей.

Фото здесь и далее: Александр Елисеев / ПЛН

Генеральный директор завода Кирилл Неретин и заместитель генерального директора по производству ГК «Титан» Алексей Данилов представили гостям макет зоны перспективного развития предприятия. Модель включает в себя все объекты, которые планируется построить на территории завода «Титан-Полимер». Из ближайших перспектив — до 2026 года планируется реализовать проект по созданию производства гранулята полиэтилентерефталата (ПЭТ) и гранулята полибутелентерефталата (ПБТ). Эта продукция станет сырьем для получения бутылочных преформ, пленок, нитей, нетканых, композитных материалов.

«Выпускаемый гранулят полностью закроет потребность завода в сырье для производства БОПЭТ (ред. биаксиально-ориентированных полиэтилентерефталатных) пленок и на 100% импортозаменит рынок ПБТ в России», — подчеркнули специалисты завода «Титан-Полимер».

Кирилл Неретин напомнил, что производство БОПЭТ пленки ввели в работу в декабре 2022 года. Продукция выступает основой производства пищевых, защитных, теплосберегающих, антивандальных и цветных пленок. Производство полностью закрыло потребности внутреннего рынка в продукте.

«Масштабы, конечно, впечатляют», — поделилась эмоциями Наталья Федорова.

Далее, гости надели одноразовые халаты, шапочки и отправились знакомиться с производством. Гендиректор и его заместитель показали все этапы работы — от подготовки гранул до упаковки конечной продукции. В зависимости от желания заказчика толщина пленки варьируется от 8 до 125 микрон. «Восемь микрон меньше толщины человеческого волоса», — отметил гендиректор.

Особое внимание уделили центру управления производством. Операторы контролируют все процессы и параметры: температуру, темп, давление. Александр Седунов поинтересовался, что произойдет, если толщина пленки изменяется.

«Оператор может скорректировать толщину. Есть два способа контроля — визуальный за компьютером и лабораторный. После каждого снятия рулона мы отправляем его образцы в лабораторию. Там сообщают толщину, исходя их которой мы определяем, подходит ли рулон под нужные параметры», — рассказал начальник производства БОПЭТ Андрей Пирожков.

Благодаря многоэтапным проверкам пленки заказчик получает только высококачественную продукцию. Кроме того, высокотехнологичные аппараты позволяют работать быстро, качественно, что снижает вероятность ошибок.

Важную роль в получении качественной продукции играет и квалификация специалистов. Об образовании работников завода спросила глава Псковского района Наталья Федорова. Алексей Данилов рассказал, что предпочтение отдают кандидатам с высшим образованием, но берут и без него. «Обучение полностью происходит здесь, на практике», — дополнил Кирилл Неретин.

После изучения этапов производства гости направились в лабораторию и стали свидетелями части процесса работы специалистов отдела контроля качества. Заместитель гендиректора ГК «Титан» по производству подчеркнул, что контроль ведется «усиленный и жесточайший».

«Все достаточно автоматизировано, поэтому может быть лишь минимальная погрешность при получении результата. Мы проверяем пленку на толщину, вес, разрывные характеристики, коэффициент трения, оптические характеристики, барьерные свойства...» — рассказала начальник лаборатории завода «Титан-Полимер» Наталья Абрамова.

Экскурсия завершилась подведением итогов гостями предприятия.

«Псковский район не только аграрный, но теперь на территории развивается и промышленность, что, без сомнения, нас очень радует. Это новые возможности — новые рабочие места, развитие инфраструктуры, пополнение бюджета. Когда появляется новое современное производство, оно всегда вызывает определенные вопросы с точки зрения управления. Сегодня в ходе рабочей встречи мы убедились, как налажено производство, насколько высокие темпы работы, какие условия созданы для работников», — отметила глава Псковского района.

Наталья Федорова отметила, что понимает интерес местных жителей, ведь такое масштабное промышленное производство появилось на территории района впервые. Кроме того, глава района обозначила вопрос привлечения и обучения молодых кадров. «Наши выпускники должны видеть перспективы роста и возможностей именно на своей малой родине».

«Особое значение для района, для жителей имеет социальная помощь предприятия. Социальные обязательства, которые брал на себя "Титан-Полимер", только появившись на территории Псковской области и сейчас, все исполняются. Я хочу сказать слова благодарности за то, что в Тямшанской волости много делается: помощь в экологическом воспитании школьников, проведении совместных субботников и уборке захоронений и в других сферах. Наше хорошее сотрудничество будет продолжаться дальше», — заключила Наталья Федорова.

Руководитель Общественной палаты Псковской области Александр Седунов подчеркнул, что «Титан-Полимер» — это современное, хорошо оборудованное высокотехнологичное производство. Еще в 2019 году Палатой была создана рабочая группа по контролю за строительством. Сейчас она продолжает свою деятельность, но уже за развитием и дальнейшем строительством.

«На заводе работает около трехсот человек. Причем большинство, около двух третей, — это те, кто освоил, или приобрел, или имеет рабочие профессии. Соответственно, возможность показать детям, как выглядит современное производство, каким образом оно устроено, какие сегодня специальности востребованы — чрезвычайно важно. Это не только экскурсии здесь, это и выход работников завода в сами школы, в образовательные организации. <...> Между "Титан-Полимером" и образовательными организациями складываются прекрасные отношения. Не только с Псковским государственным университетом, но и с другими учреждениями», — рассказал Александр Седунов.

На этом экскурсия по комплексу подошла к концу, а сотрудничество администрации района и Общественной палаты с заводом «Титан-Полимер» будет продолжаться.

Анна Козырева