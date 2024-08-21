Экономика

Банки увеличили ставки по вкладам до 19%

В августе крупнейшие банки России снова повысили ставки по вкладам, они достигают 19% годовых. Причина — в недавнем повышении ключевой ставки до 18%, что привело к росту доходности депозитов до уровней марта-апреля 2022 года. Наиболее привлекательные ставки сейчас предлагают по краткосрочным вкладам на три-шесть месяцев, где проценты выросли на 0,8-0,9%, достигая 18,5-19%, сообщили в финансовом маркетплейсе «Банки.ру».

Сбербанк, Альфа-банк, МКБ, Россельхозбанк, Совкомбанк и Росбанк уже подняли ставки по депозитам. Максимальные предложения доходят до 21% годовых на шесть месяцев.

Рост ставок был ожидаем, учитывая ужесточение денежно-кредитной политики. Это способствует привлечению долгосрочной ликвидности. Во втором квартале 2024 года прирост сбережений на банковских депозитах составил 1,9 трлн рублей. Такая динамика связана как с высокими ставками, так и с усложнением условий льготной ипотеки, что побудило граждан временно размещать средства на вкладах.

ВТБ прогнозирует, что во втором полугодии россияне могут перенаправить около 380 млрд рублей с первоначального взноса по ипотеке на депозиты, пишут «Известия».

Ужесточение денежно-кредитной политики Центробанка (ЦБ) направлено на охлаждение спроса и снижение инфляции, что позитивно для экономики, но может привести к замедлению роста ВВП. Вкладчикам рекомендуется либо использовать краткосрочные вклады с возможностью перевложения под более высокие проценты, либо рассматривать долгосрочные депозиты для фиксации текущей доходности.