Экономика

Профессии с самыми большими и маленькими зарплатами названы в Псковской области

Аналитики портала по поиску работы hh.ru подвели итоги года и выяснили, топ-менеджерам из каких профессиональных сфер работодатели готовы предложить самое высокое вознаграждение, а также какие профессии попали в антирейтинг по уровню зарплат.

Аналитика вакансий, размещенных летом в Псковской области, показывает, что наибольшее вознаграждение за работу работодатели предлагают DevOps-инженерам и генеральным директорам – порядка 200 тысяч рублей.

На втором месте по уровню дохода оказались разнорабочие, которые не относятся к руководящей позиции, но зато могут потягаться по уровню дохода, например, с руководителями строительного проекта, которым сейчас в Псковской области готовы платить 180 тысяч рублей.

Также в рейтинг тех, кто получает зарплату в несколько раз выше среднего дохода жителя северно-западного региона, попали инженер-электроник (176 тысяч рублей), сварщик (168 тысяч) и ИТ-директор (150 тысяч рублей).

Топ-10 профессий с наибольшей зарплатой по итогам лета 2024 года, Псковская область:

DevOps-инженер 200 000 ₽ Генеральный директор, исполнительный директор (CEO) 200 000 ₽ Разнорабочий 198 600 ₽ Руководитель строительного проекта 180 000 ₽ Инженер-электроник, инженер-электронщик 176 000 ₽ Сварщик 167 900 ₽ Токарь, фрезеровщик, шлифовщик 160 000 ₽ Директор по информационным технологиям (CIO) 150 000 ₽ Главный инженер проекта 150 000 ₽ Руководитель проектов 150 000 ₽

Между тем стал известен и рейтинг профессий с самой маленькой зарплатой в Псковской области. Наименьший доход местные работодатели сейчас предлагают уборщикам (26 тысяч рублей), воспитателям (27 тысяч) и дворникам (28 тысяч рублей).

Топ-10 профессий с наименьшей зарплатой по итогам лета 2024 года, Псковская область: