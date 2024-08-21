Профессии с самыми большими и маленькими зарплатами названы в Псковской области

Аналитики портала по поиску работы hh.ru подвели итоги года и выяснили, топ-менеджерам из каких профессиональных сфер работодатели готовы предложить самое высокое вознаграждение, а также какие профессии попали в антирейтинг по уровню зарплат.
Аналитика вакансий, размещенных летом в Псковской области, показывает, что наибольшее вознаграждение за работу работодатели предлагают DevOps-инженерам и генеральным директорам – порядка 200 тысяч рублей.
На втором месте по уровню дохода оказались разнорабочие, которые не относятся к руководящей позиции, но зато могут потягаться по уровню дохода, например, с руководителями строительного проекта, которым сейчас в Псковской области готовы платить 180 тысяч рублей.
Также в рейтинг тех, кто получает зарплату в несколько раз выше среднего дохода жителя северно-западного региона, попали инженер-электроник (176 тысяч рублей), сварщик (168 тысяч) и ИТ-директор (150 тысяч рублей).
Топ-10 профессий с наибольшей зарплатой по итогам лета 2024 года, Псковская область:
|
DevOps-инженер
|
200 000 ₽
|
Генеральный директор, исполнительный директор (CEO)
|
200 000 ₽
|
Разнорабочий
|
198 600 ₽
|
Руководитель строительного проекта
|
180 000 ₽
|
Инженер-электроник, инженер-электронщик
|
176 000 ₽
|
Сварщик
|
167 900 ₽
|
Токарь, фрезеровщик, шлифовщик
|
160 000 ₽
|
Директор по информационным технологиям (CIO)
|
150 000 ₽
|
Главный инженер проекта
|
150 000 ₽
|
Руководитель проектов
|
150 000 ₽
Между тем стал известен и рейтинг профессий с самой маленькой зарплатой в Псковской области. Наименьший доход местные работодатели сейчас предлагают уборщикам (26 тысяч рублей), воспитателям (27 тысяч) и дворникам (28 тысяч рублей).
Топ-10 профессий с наименьшей зарплатой по итогам лета 2024 года, Псковская область:
|
Уборщица, уборщик
|
26 300 ₽
|
Воспитатель, няня
|
27 000 ₽
|
Дворник
|
28 000 ₽
|
Методист
|
29 000 ₽
|
Учитель, преподаватель, педагог
|
30 000 ₽
|
Массажист
|
30 000 ₽
|
Парикмахер
|
30 000 ₽
|
Медицинская сестра, медицинский брат
|
32 200 ₽
|
Журналист, корреспондент
|
33 000 ₽
|
Менеджер по туризму
|
33 500 ₽