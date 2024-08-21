Экономика

Цены на печенье и галеты могут вырасти на 15% до конца года

В апреле 2024 года цены на какао-бобы побили исторический максимум и составили 12 тысяч долларов за тонну. Стоимость кондитерских жиров поднялась на 50 процентов, а сухих молочных продуктов — на 15 процентов. Рост цен на кондитерские изделия производители сдерживают всеми силами, но рынок диктует свои условия, об этом рассказали представители отрасли.

Рост цен на кондитерские изделия длительных сроков хранения, таких как сладкое печенье, крекеры, галеты, сушки, производители объясняют подорожанием цен на исходные продукты. Так, с середины 2023 года кондитерские жиры подорожали до 50 процентов, сухие молочные продукты — на 15 процентов, мука — на 30 процентов.

В сегменте «шоколад и шоколадные кондитерские изделия» в 2023-2024 годах эксперты отмечают аномально высокий рост цен на ключевой вид сырья — какао-бобы и какао-продукты, пишет «Парламентская газета».

«С 1977 года средняя биржевая цена за тонну какао-бобов составляла 2-2,5 тысячи долларов за тонну. Но в апреле 2024 года стоимость достигала 12 тысяч долларов, — рассказал исполнительный директор ассоциации предприятий кондитерской промышленности Вячеслав Лашманкин. — В настоящее время стоимость контракта на какао-бобы находится на отметке в 7,5-8 тысяч долларов за тонну. Это фактически в три раза превышает среднюю стоимость товара за последние 46 лет. По состоянию на июнь 2024 года средняя контрактная цена на какао-бобы составляет 190 процентов к уровню аналогичного периода 2023 года».

При этом на готовую шоколадную продукцию цены производителей на внутреннем рынке выросли всего на 19%. А для потребителей цены на шоколад и шоколадные кондитерские за период с июня 2023 года по июнь 2024 года и вовсе выросли только на 8%.

«Таким образом, несмотря на значительный рост контрактных цен на ключевые виды сырья, логистику и упаковку отечественные производители сдерживают рост отпускных цен на шоколад и шоколадные кондитерские изделия за счет снижения собственной маржинальности, в некоторых случаях до исторически низких значений», — отметил Вячеслав Лашманкин.

Согласно данным Росстата, цены на кондитерские изделия с июня 2022 года балансируют. Так, сначала они повысились на три процента, потом снизились на два. К июню 2023 года они опять подросли. И прибавили в цене сразу семь процентов. А к декабрю набрали еще два процента. В новый год кондитерские изделия вошли с увеличением цены на десять процентов. К июню 2024 года кондитерские изделия слегка подешевели.

Эту игру эксперты связывают с сезонностью спроса на их товар. Если печенье, как правило, берут примерно одинаково весь год, за исключением лета — сезона отпусков, то конфеты и шоколад повышенным спросом пользуются в Новый год, ко Дню защитника Отечества и накануне Международного женского дня.

В период летних отпусков на предприятиях отрасли обычно проводятся профилактические работы, идет модернизация или замена оборудования. И в этом кондитерский рынок России ничем не отличается от рынков других стран — сезонность спроса характерна для всех стран мира.

Согласно исследованию ВЦИОМ, проведенному в мае 2023 года, более трети россиян ежедневно балуют себя сладким. Чаще всего на десерт выбирают конфеты, шоколад, печенье. Так, 91 процент опрошенных с разной периодичностью едят кондитерские изделия, в том числе 39 процентов — ежедневно. Более трети опрошенных не ограничивают себя в количестве съеденного.

Больше всего предпочитают конфеты — 39 процентов употребляющих сладкое. На втором месте — шоколад — 26 процентов. Третье место в пристрастиях россиян делят печенье и торты — 21 процент и 19, соответственно.