Экономика

Маслосырзавод «Порховский» сменил руководство

Производитель сыра под маркой «Аланталь» из Псковской области маслосырзавод «Порховский» сменил руководителя.

Порховский маслосырзавод. Фото: Яндекс. Карты

С 12 августа предприятие возглавляет ООО «План Д», зарегистрированное в Элисте. Общество занимается юридической деятельностью и принадлежит Владимиру Валькову. Предыдущий руководитель завода Александр Константинов покинул свой пост после 12 лет работы, пишет Агентство бизнес новостей.

Компания «План Д» была создана в конце 2023 года Дмитрием Тюличкиным, который до апреля был ее владельцем и руководителем. Юридический адрес компании находится в обычном многоквартирном доме.

Причина смена руководства произошла на фоне приостановки ФНС операций по счетам 15 июля. В общей сложности налоговики вынесли 24 решения о приостановке операций по банковским счетам.

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Напомним, выручка завода в 2023 году понизилась до 2,8 млрд рублей. Также предприятие показало убыток в размере 722,8 млн рублей. Активы компании составили вместо 2,1 млрд рублей на конец 2022 года 630,6 млн рублей на конец 2023 года.