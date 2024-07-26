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Экономика

Налоговая арестовала счета маслосырзавода «Порховский»

29.07.2024 13:36|ПсковКомментариев: 0

Операции по банковским счетам маслосырзавода «Порховский», который зарегистрирован в Псковской области, приостановлены по решению Федеральной налоговой службы.

Производитель под руководством Александра Константинова 15 июля 2024 года приобрел действующие решения о приостановлении операции по банковским счетам. В общей сложности ФНС вынесла 24 решения о приостановке операций по банковским счетам. Решения направлены в разные банки, с которыми сотрудничает компания, пишет Dairy News

Чистые активы компании на конец 2023 года были отрицательные и составили минус 419 млн рублей. Более того, по итогам прошлого года получен убыток 723 млн рублей. 

Судя по отчетности, совокупные активы организации составляли 631 млн рублей, что на 1,5 млрд рублей, чем годом ранее. В 2023 году компания получила выручку в сумме 2,8 млрд рублей. Сумма оказалась на 9,3 млн рублей меньше, чем годом ранее. 

Теги: #налоговая инспекция
Источник: Псковская Лента Новостей
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