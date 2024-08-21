Экономика

Псковская область и Белоруссия договорились наращивать товарооборот

Десятое заседание рабочей группы по сотрудничеству Псковской области Российской Федерации и Республики Беларусь состоялось в рамках Дней Витебской области в Пскове в среду, 28 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Мероприятие прошло на площадке правительства Псковской области под председательством губернатора региона Михаила Ведерникова и заместителя премьер-министра Республики Беларусь Игоря Петришенко. Михаил Ведерников поблагодарил белорусских коллег за конструктивный подход к реализации существующих соглашений. «В формате рабочей группы мы собираемся ежегодно. И каждый раз у нас для обсуждения накапливается большое количество тем и значимых результатов. Беларусь остается одним из ключевых и самым надежным нашим партнером. В прошлом году доля товарооборота области с Республикой из всех внешнеторговых операций составила 16%», — сказал губернатор.

Глава региона особо подчеркнул, что все аспекты сотрудничества остаются актуальными, вместе с тем появилось несколько новых направлений, сформированных за последний год. «Псковская область активно закупает белорусскую технику. В частности, на начало года у нас было порядка 50 автобусов МАЗ. И их число стабильно растет. Мы довольны и ценовой политикой предприятий, и качеством продукции. До конца текущего года планируем закупить еще 32 автобуса», — продолжил Михаил Ведерников и добавил, что ежегодно закупается сельскохозяйственная техника, запасные части к ней от Минского тракторного завода и Бобруйского машиностроительного завода.

Новой тенденцией сотрудничества Михаил Ведерников назвал работу в сфере обращения с ТКО. Региональный оператор приобретает специализированную мусоровывозящую технику, большая часть которой работает на платформе МАЗ. Еще одним перспективным направлением для совместной работы губернатор назвал сферу строительства. Учитывая возрастающие темпы строительства, в регионе ощущается потребность в квалифицированных специалистах по проектированию, кто мог бы качественно готовить необходимую документацию.

Губернатор отдельно отметил, что Республика Беларусь выступает в роли партнера для псковских компаний с иностранным капиталом: «Беларусь — надежная площадка, которая защищает интересы законопослушного бизнеса».

В сфере культуры и молодежной политики все тенденции укрепляются и расширяются. Сохранены ключевые совместные форматы — Курган Дружбы, Летний университет, форум «Мы помним», проект «Без срока давности», Дни Псковской и Витебской областей. В этой сфере появляются и новые форматы, особое внимание уделяется и межнациональным туристическим маршрутам, посвященным истории Великой Отечественной войны. В части образования хорошую динамику показывают колледжи и училища. Если раньше, в основном, сотрудничали только вузы, то в настоящий момент подтянулось и среднее образование, продолжил Михаил Ведерников.

В рамках заключенных соглашений Псковская область активно взаимодействует с Республикой Беларусь в экономической, социокультурной и научно-технической сферах. «Одним из основных инструментов является рабочая группа. Результаты говорят об эффективности работы, которая с каждым разом будем приобретать новую динамику», — заключил Михаил Ведерников.

Заместитель премьер-министра Республики Беларусь Игорь Петришенко выразил признательность за теплый прием и поблагодарил за внимание, которое Псковская область уделяет развитию сотрудничества с Республикой Беларусь.

«Мы должны задавать тон сотрудничества для всех других регионов России по качественным параметрам, по многогранности взаимодействия. С Псковской областью сложились устойчивые не только торгово-экономические связи, но человеческие. Развиваем наши контакты на уровне руководства правительства, отраслевых государственных органов, хозяйственных субъектов», — выступил Игорь Петришенко.

Вице-премьер Республики Беларусь назвал рабочую группу важным инструментом мониторинга выполнения договоренностей, рассмотрения актуальных вопросов сотрудничества и принятия совместных оперативных решений.

«На ближайшее время основная задача — активизация совместных усилий для поддержания динамики и дальнейшего наращивания объема товарооборота. Следует расширять сотрудничество в части взаимных поставок импортозамещающей продукции и реализации новых перспективных проектов», — продолжил Игорь Петришенко.

Ярким примером взаимодействия двух стран в сфере образования заместитель премьер-министра Республики Беларусь назвал создание на базе Псковского государственного университета во взаимодействии с Белорусским национальным техническим университетом Передовой инженерной школы Союзного государства.

Участники заседания обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества Псковской области Российской Федерации и Республики Беларусь, взаимодействия в сфере промышленности, строительства, развития сотрудничества в области сельского хозяйства, молодежной политики и туризма, а также реализации совместных образовательных программ и культурных мероприятий.

По итогам обсуждения Михаил Ведерников и Игорь Петришенко подписали протокол десятого заседания рабочей группы по сотрудничеству Псковской области Российской Федерации и Республики Беларусь.