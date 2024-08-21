Экономика

Новые промышленные площади собираются строить в особой экономической зоне «Моглино»

Дефицит промышленных площадей сформировался на территории особой экономической зоны «Моглино» в Псковском районе. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на встрече с премьер-министром Республики Беларусь Романом Головченко, видео опубликовано в Telegram-канале губернатора.

«В ОЭЗ есть определенный дефицит промышленных площадей, которые инвесторы могли бы арендовать. Мы по программе будем строить один такой объект, но понимаем, что в перспективе нужен как минимум еще один. Коллеги проработают совместно с банком "Развитие" этот проект, его можно будет сделать, и мы бы с удовольствием пригласили вас на этот блок, он достаточно финансовоемкий. Думаю, вам тоже будет интересно», - сказал Михаил Ведерников.

На встрече стороны обсудили и другие направления для расширения сотрудничества.