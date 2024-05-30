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«С любовью из Витебска»: симфонический оркестр и ансамбль «Талака» выступили в Пскове

Концерты под общим названием «С любовью из Витебска» состоялись на главной сцене выставки «Россия начинается здесь» в Финском парке Пскова 30 августа, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

В рамках Дней Витебской области на главной сцене выставки выступили симфонический оркестр Витебской филармонии и ансамбль танца, музыки и песни «Талака».

Выставка «Россия начинается здесь» в Финском парке в Пскове будет работать до 31 августа. 26 муниципалитетов Псковского региона представляют гостям выставки картины и фотографии с изображением самых живописных уголков области, местную продукцию и ремёсла, сувениры, костюмы, угощения, кубки. Организаторы проводят мастер-классы и работают с посетителями на интерактивных площадках. Мероприятие проходит в рамках празднования 80-летия Псковской области.

Дни Витебской области, которые продлятся в Пскове до 31 августа.