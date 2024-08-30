Экономика

Глава правительства Белоруссии и псковский губернатор посетили завод «Титан-Полимер»

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников и премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко посетили завод «Титан-Полимер». О том, как организована работа предприятия и строится двустороннее сотрудничество с белорусскими производителями, рассказал генеральный директор завода Кирилл Неретин.

Фото пресс-службы правительства Псковской области

Официальные лица прошли по производственным цехам и ознакомились с основными этапами производства БОПЭТ пленок – от подготовки гранул до итогового продукта, зашли в операторную и лабораторию. Кирилл Неретин подробно рассказал гостям весь цикл производства продукции и контроля ее качества.

Сегодня на «Титан-Полимер» выпускается БОПЭТ пленка разных диапазонов толщин — от 8 до 125 микрон, которая обладает высокими механическими свойствами. Максимальная мощность линий составляет до 72 тысяч тонн продукции в год. Производство на 100% закрыло потребности российского рынка в этом продукте. Часть товара отправляется на экспорт, в том числе в Республику Беларусь. Продукция является основой производства пищевых, защитных, теплосберегающих, антивандальных и цветных пленок.

«Завод "Титан-Полимер" - якорный резидент ОЭЗ ППТ "Моглино". Проект реализуется при поддержке Минпромторга РФ и государственных финансовых институтов. Инвестор готовится к реализации второй очереди – созданию производства ПЭТ- и ПБТ-гранулята, которое закроет потребность существующего завода в сырье и импортозаместит российский рынок полимеров и инженерного пластика. Кроме того, запуск производственного комплекса позволит увеличить поступления в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды. В перспективе завод "Титан-Полимер" станет базой для развития межотраслевого кластера с участием предприятий региона», - отметил по итогам визита Михаил Ведерников.

«Накануне визита главы правительства Республики Беларусь к нам на завод мы подписали соглашение о сотрудничестве с одним из крупнейших предприятий Беларуси в своем сегменте – компанией "Могилевхимволокно" - производителем диметилтерефталата, полиэфирного гранулята ПЭТ, полиэфирных волокон и нитей, синтетических пленок. Для нас это не только открытие нового рынка высококачественного сырья для завода, но и расширение партнерских связей с крупным бизнесом Республики Беларусь, с которым у нас складываются успешные деловые отношения. С марта 2023 года мы поставляем свою продукцию в Беларусь, и я уверен, что по итогам сегодняшнего визита премьер-министра на завод наши деловые отношения будут только укрепляться», - отметил Кирилл Неретин.