Экономика

«Титан-Полимер» и «Могилевхимволокно» заключили Соглашение о сотрудничестве

«Титан-Полимер» (РФ) и «Могилевхимволокно» (Республика Беларусь) подписали Соглашение о поставках в адрес российской компании полиэтилентерефталата до конца 2025 года в объеме до 15 тысяч тонн. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании.

Соглашение было подписано генеральным директором «Титан-Полимер» Кириллом Неретиным и генеральным директором «Могилевхимволокно» Владимиром Марковым в рамках Дней Витебской области в г. Пскове и визита правительственной делегации Республики Беларусь в регион.

«Мы видим большой потенциал в таком тесном российско-белорусском сотрудничестве для развития не только нашей компании, но и российского бизнеса в целом. Выпускаемая белорусской компанией продукция соответствует мировым стандартам качества и пользуется широким спросом: более 65% производимой продукции поставляется на внешние рынки. Уверен, что подписанное сегодня соглашение внесет ощутимый вклад в развитие экономического потенциала не только Псковской области, но и укрепит белорусско-российские партнерские отношения в целом», – сказал генеральный директор завода «Титан-Полимер» Кирилл Неретин.

«Сегодня мы подписали соглашение с заводом «Титан- Полимер» о сотрудничестве. Это предприятие зарекомендовало себя в качестве надежного поставщика качественной продукции, которая широко востребована как на российском рынке, так и за пределами Российской Федерации, в том числе и в Республике Беларусь. Для нас это важное стратегическое партнерство. Надеюсь, что наше сырье позволит заводу нарастить объемы производства БОПЭТ пленки и выпускать ее новые виды», – добавил генеральный директор «Могилевхимволокно» Владимир Марков.

Успешные деловые отношения завода «Титан-Полимер» с бизнесом Республики Беларусь сложились с марта 2023 года. Предприятие поставляет свою продукцию крупнейшему в Беларуси производителю упаковки.