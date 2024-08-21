Экономика

Белорусские и псковские предприятия провели бизнес-встречи в рамках Дней Витебской области

Белорусская торгово-промышленная палата совместно с Союз ТПП Псковской области организовали 29 августа бизнес-встречи B2B белорусских и псковских предприятий.

Фото здесь и далее: ТПП Псковской области

Контактная биржа была организована в рамках визита правительственной делегации Республики Беларусь и проведения десятого заседания рабочей группы по сотрудничеству Республики Беларусь и Псковской области. В рамках бизнес-встречи деловых кругов были подписаны коммерческие контракты и документы о сотрудничестве.

Почетными гостями бизнес-встречи белорусских и российских деловых кругов в Пскове стали заместитель премьер-министра Республики Беларусь Игорь Петришенко и заместитель губернатора Псковской области Нинель Салагаева.

Вниманию представителей псковских предприятий представлены инструменты Белорусской универсальной товарной биржи, возможности применения агродронов белорусского производства в сельском хозяйстве, а также инструменты экспортного финансирования поставок в Российскую Федерацию от Банка развития Республики Беларусь.

По материалам БелТПП.