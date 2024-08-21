Экономика

Средняя номинальная зарплата в Псковской области выросла почти на 20%

Средняя номинальная заработная плата, начисленная работникам организаций в Псковской области за июнь 2024 года, по оценке, составила 57 тысяч 125 рублей и по сравнению с июнем 2023 года выросла на 19,3%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковстате.

Денежные доходы жителя Псковской области в среднем составили 42 тысячи 468 рублей в месяц. Реальные денежные доходы, по оценке, во II квартале 2024 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличились на 6,9%.

Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен), по оценке, во II квартале 2024 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличились на 7,7%.

Суммарная задолженность по заработной плате по организациям наблюдаемых видов экономической деятельности по состоянию на 1 августа 2024 года составила 2 миллиона 130 тысячи рублей и по сравнению с 1 июля 2024 года уменьшилась на 16,1%.

Вся сумма просроченной задолженности образовалась в 2024 году.