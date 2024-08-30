Экономика

Правительство движется в сторону качественного предпринимательства — Валерий Лесников

Правительство Псковской области движется в сторону качественного предпринимательства, а не количественного, заявил председатель регионального отделения общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Валерий Лесников в программе «Кузница» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Малым бизнесом нужно заниматься постоянно. Зачастую у нас сам предприниматель 24/7 занимается своим бизнесом. Так быть не должно. Муниципальные власти тоже должны взаимодействовать с малым и средним бизнесом. Есть направления в действях нашего правительства от количественного уровня предпринимателей, к которому мы стремились изначально, чтобы повысить показатель вовлеченности, к качественному росту эффективности работы предпринимателей, это непросто. У нас в области существует много мер поддержки, но ситуация такова: это точечные меры поддержки. Они работают эффективно», - сказал Валерий Лесников.

Эксперт отметил, что ситуация в бизнесе в Псковской области сильно поменялась за последние 10 лет.