Экономика

Валерий Лесников рассказал, как поменялся псковский бизнес за 10 лет

Как поменялся псковский бизнес за последние 10 лет, в программе «Кузница» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) рассказал председатель регионального отделения общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Валерий Лесников.

Огромное количество санкций не могло не повлиять на бизнес-сообщество России и Псковской области в частности, заметил гость студии.

«Внешняя ситуация очень влияет на бизнес. В 2014 году были одни планы, были более светлые перспективы. Сейчас все действия кардинально изменились. Предпринимательство - это особый вид деятельности, он никогда не стоит на месте. Из-за санкций изменились направления. Бизнес просто перенаправлен в другую сторону. Если раньше взаимодействие было ориентировано на Запад, то сейчас центр тяжести сместился на Восток. Деятельность компаний, в том числе в Псковской области, перенаправилась внутрь страны», - пояснил Валерий Лесников.

Из-за количества введенных санкций бизнес понес большие потери, но при этом открылись новые возможности в связи с развитием, например, внутрироссийского туризма.

«Центр предпринимательской активности перетягивается с Запада на Восток. Также меняется и туристический поток. Развился внутрироссийский туризм. Это заставляет строить новые гостиницы и новые туристические маршруты», - добавил Валерий Лесников.

Он также отметил, что для всех новых открывающихся предприятий требуются кадры, которых на сегодняшний день недостаточно.