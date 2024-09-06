Экономика

Исследование показало, на что откладывают деньги россияне

Деньги на ремонт или на детей откладывают по 28% россиян, чуть меньше (26%) планируют путешествовать на сбережения, 14% хотели бы взять ипотеку, свидетельствуют результаты исследования сервиса «Работа.ру».

«Двадцать девять процентов россиян хотели бы откладывать средства на сберегательный счет. Двадцать восемь процентов респондентов потратили бы свой заработок на ремонт. Еще 28% участников опроса в первую очередь потратили бы свои дополнительные средства на детей», — говорится в результатах опроса.

По данным исследования, 26% респондентов планируют потратить сбережения на путешествия, 22% — на медицинские расходы, 17% — на технику и электронные устройства. Столько же (17%) хотели бы помочь родственникам, пишет РИА Новости.

«На ипотеку потратили бы средства 14% россиян. Одиннадцать процентов участников исследования рассказали, что хотели бы в будущем купить недвижимость, а 8% — автомобиль. Семь процентов респондентов будут инвестировать в акции или облигации. Еще 7% потратили бы средства на первый взнос по ипотеке, а 3% — на свадьбу или семейное торжество», — уточнили в сообщении.

Кроме того, 13% выбрали вариант «Другое». В нем респонденты указали, что хотят потратить деньги на развлечения и обустройство дачи.

В исследовании, которое проходило с 13 по 20 августа, поучаствовали более 3,5 тысяч человек из всех регионов России.