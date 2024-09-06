Исследование показало, на что откладывают деньги россияне

Деньги на ремонт или на детей откладывают по 28% россиян, чуть меньше (26%) планируют путешествовать на сбережения, 14% хотели бы взять ипотеку, свидетельствуют результаты исследования сервиса «Работа.ру».
По данным исследования, 26% респондентов планируют потратить сбережения на путешествия, 22% — на медицинские расходы, 17% — на технику и электронные устройства. Столько же (17%) хотели бы помочь родственникам, пишет РИА Новости.
Кроме того, 13% выбрали вариант «Другое». В нем респонденты указали, что хотят потратить деньги на развлечения и обустройство дачи.
В исследовании, которое проходило с 13 по 20 августа, поучаствовали более 3,5 тысяч человек из всех регионов России.