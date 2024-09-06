Экономика

Псковская область заняла 61 место среди регионов РФ по обстановке на рынке труда

Псковская область заняла 61 место среди регионов России по ситуации на рынке труда, следует из результатов исследования РИА Новости.

Рейтинг регионов России по ситуации на рынке труда основывается на сборе показателей, которые позволяют всесторонне оценить состояние данной сферы в регионе. Анализируемые показатели характеризуют уровень оплаты труда, занятость, условия, а также емкость рынка труда.

Итоговый балл у Псковской области составляет 58,13 за 2023 год и 53,22 за 2022 год.

Остальные субъекты Северо-Западного федерального округа в общероссийском рейтинге заняли следующие позиции:

2 место - Санкт-Петербург;

8 место - Ленинградская область;

38 место - Мурманская область;

43 место - Новгородская область;

47 место - Вологодская область;

49 место - Калининградская область;

63 место - Ненецкий автономный округ;

67 место - Республика Карелия;

70 место - Архангельская область.

Лидерами в данном рейтинге являются Москва и Санкт-Петербург, у которых значение рейтингового балла приближается к наивысшему значению. Третье место занимает Московская область с 92,36 балла. На четвертое место поднялась Республика Татарстан (84,60 балла), пятую позицию заняла Республика Башкортостан (82,66 балла). В десятку лучший вошла вошла Тюменская область, а Ханты-Мансийский автономный округ-Югра покинул её.

Как отмечают аналитики, на российском рынке труда в последние два года сложились уникальные условия. Кадровый дефицит на фоне высоких темпов роста производства способствовал аномальному росту заработной платы во многих отраслях экономики. При этом ситуация характеризуется активными миграциями трудовых ресурсов из одних секторов экономики в другие, а также из одних регионов в другие, в результате чего обостряется конкуренция между соискателями как по секторальным горизонтам, так и по региональным. Более конкурентоспособными оказываются развитые регионы с экономической и технологической точек зрения.

На основе агрегирования значений показателей рассчитывался рейтинговый балл, по которому производилось ранжирование регионов. Чем выше рейтинговый балл, тем более благоприятная ситуация на рынке труда того или иного субъекта. Возможный диапазон рейтингового балла от 100 – максимально возможное значение, до 1 – минимально возможное значение.

Результаты исследования свидетельствуют о том, что ситуация на рынке труда в целом по стране в 2023 году улучшилась, однако при этом в региональном разрезе она очень неоднородна. Значение среднего рейтингового балла по сравнению с 2022 годом увеличилось на 5,15 пункта, а диапазон составил 98,10-6,70.