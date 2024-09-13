Экономика

Наталья Федорова: Осенняя ярмарка – это итог года плюс демократичные цены

Осенняя сельскохозяйственная ярмарка дает возможность аграриям подвести итоги сезона, а покупателям – приобрести продукцию отрасли по демократичным ценам. Такое мнение выразила глава Псковского района Наталья Федорова в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей на 24-й осенней ярмарке муниципалитета, проходящей сегодня в Борисовичах.

«Ярмарка – итог того, что произошло за год. Мы видим, у кого какие положительные изменения, - сказала Наталья Федорова. - Плюс демократические цены. Людей это радует – цены в два раза ниже чем в магазине: консервы, картошка и все овощи, мед, цветы. Мы сегодня анализировали, у нас представлены абсолютно все направления».

Она отметила, что Псковский район – аграрный, где большое число жителей заняты трудом в сельском хозяйстве, как на крупных предприятиях, так и в собственных крестьянско-фермерских хозяйствах.

«Для людей создаются хорошие условия, с нашей стороны это – инфраструктура, детские сады и школы. Если не будет жизни на селе, давайте задумаемся все, кто будет обеспечивать нас продуктами питания? – призвала Наталья Федорова. - Поэтому мы радуемся урожаю, поддерживаем наших сельхозпроизводителей. Стараемся, как можно больше внимания уделять бизнесу, который приходит в качестве инвесторов именно в сельхознаправлении».

В пример она привела предприятие «ПсковАгроИнвест», открывшее ферму на 1200 голов крупного рогатого скота.

«Появляется комплексный подход, к уже развитым направлениям добавляются новые, - добавила глава района. - Хозяйства переходят на полный цикл обслуживания, минимизируют свои риски, круглогодично есть прибыль. Это дает стабильность. И у нас активно развиваются ИП и самозанятые по выращиванию цветов и плодовых культур. Для человека это возможность реализоваться и уверенно себя чувствовать».