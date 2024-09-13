Экономика

«Дневной дозор»: Поможет ли маркировка товаров спастись от подделок?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему усиления вмешательства государства в экономику. Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

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С 15 сентября в России запретили продажу немаркированной продукции легкой промышленности. «Под раздачу» попали отдельные предметы спецодежды, спортивные и лыжные костюмы, брюки, юбки, платья, рубашки, блузы, а также некоторые другие элементы гардероба. Продавать без специальных кодов на ярлыках и этикетках всё это с середины первого осеннего месяца стало нельзя.

Здесь стоит сказать, что это не первая за последние годы регламентирующая мера. В течение последних 20 лет фактически весь бизнес оказался поставлен под контроль государства. Свои «проверяльщики» и цензоры сейчас есть практически в любом направлении бизнеса. Как грибы разрослись ведомства, специализирующиеся на проверках. В геометрической прогрессии увеличивается армия чиновников. А «спонсируют» весь этот «карнавал» налогоплательщики. Бизнес, между тем, находится в условиях постоянного давления и тотального контроля.

Хорошо это или плохо? На первый взгляд, маркировка, контроль и лицензирование — благо. Они защищают от контрафакта, обеспечивают безопасность товаров, позволяют отследить их путь от завода до прилавка… Но с другой стороны, разве рынок в условиях здоровой конкуренции не в состоянии вытеснить некачественные товары и продукты? Разве недостаточно имеющихся механизмов и нормативно-правовых актов — ГОСТов, санитарных норм, проверок Роспотребнадзора… Действительно ли на каждую отрасль производства следует поставить по надсмотрщику, который говорил бы, что делать, а что нет, культивировал бы власть в своих руках и не исключено, что брал бы взятки и придирался бы по каждому поводу.

О том, насколько сегодня зарегулирована российская экономика, комфортно ли бизнесу существовать в таких условиях, и как все эти «штампики, наклейки и QR-коды» влияют на конечную цену на полках магазинов, сегодня в программе «Дневной дозор».

«Процесс маркировки идёт достаточно давно. И я считаю, что он — эффективный инструмент для того, чтобы бороться с контрафактом», - с таких слов ответ на вопрос начал первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по промышленности и торговле, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский. По его словам, в текущей ситуации выигрывают те производители, которые выпускают свою продукцию честно и на законных основаниях. А недовольны переменами и усилением контроля как раз те, кто работает «в черную».

«Те, кто занимается "мухляжом", конечно, в этом плане проигрывают. Я хотел бы напомнить, что до того момента, пока не начали маркировать продукцию, на некоторые виды продуктов питания, такие как, например, молоко, творог, вода питьевая бутилированная, поддельная продукция доходила до 70%. Опыт маркировки показал себя очень эффективно в борьбе с контрафактом и с подделками. Поэтому сейчас этот процесс продолжается, и под него начинают попадать не только продукты питания, но и продукция, которая производится нашей промышленностью, в том числе и легкой промышленностью. Я считаю, что закономерно - это еще раз гарантирует, все-таки, что подделок будет гораздо меньше. И от этого выигрывают, в первую очередь, потребители и честный производитель. Косвенный такой эффект от маркировки, как раз то, что будет несколько иная собираемость налогов и все окажутся в равных ситуациях - и те предприятия, которые платили налоги, и те предприятия, которые каким-то образом уходили от уплаты налогов».

Александр Козловский добавил, что «маркировка продукции» — вещь небесплатная. Но «сильно повлиять на стоимость продукции», равно как и на работу предприятий, она не может. И на фоне сказанного депутат Госдумы посоветовал скептикам лучше изучить этот вопрос.

С тем, что новые требования не выльются в ощутимый рост цен, не согласилась директор псковской швейной фабрики «Славянка» Елена Косенкова. Она заверила, что «подорожание коснётся каждого из нас». Производителям, как ни крути, придётся поднимать цены на готовые изделия, но будут ли готовы брать эти изделия по новым ценам торговые площадки?… Им ведь тоже нужно заложить в стоимость товара расходы на транспортировку, на зарплаты продавцам, на арендную плату!

«Мы это понимаем, ради чего и так далее. Понимаете, все, что надо было сделать, мы сделали. Остатки у нас замаркированы. Вся продукция выходит маркированная. Не очень готова, конечно, торговля. У кого один-два магазина, у их проблемы есть очень серьезные. Не все готово с точки зрения взаимодействия с "Честным знаком", с информацией о передаче, что у нас есть в торговлю, а торговля дальше. Не все так ладно, как все хотели. Много очень замечаний и всевозможных коррективов и так далее, все это сдерживает продажу. В общем, я хочу сказать: не знаю, для кого это доброе. Для покупателя - идет увеличение цены на изделие, хотим мы, не хотим, потому что всю эту работу выполнить надо, людям надо заплатить зарплату за запечатывание ярлыков, за информацию, которую мы должны там дать, за связь с "Честным знаком" через электронку, через всякие разговоры, переговоры и так далее. Если надо дополнительные налоги какие-то собирать, пускай они вводят, мы не против. Но чтобы это было официально. Я понимаю, не хватает денег в бюджете и надо каким-то образом его пополнять, но это идет частному лицу. Поинтересуйтесь, пожалуйста, кто задействован в "Честном знаке", кто получает эти все расходы».

Елена Косенкова убеждена: все эти нововведения с маркировкой — очередные «палки в колёса производителей». И в этом с ней солидарен директор псковского «Империала» Николай Рассадин. Он добавил, что самый сильный удар этот механизм нанесёт по малому и среднему бизнесу. Его подобные нововведения, считает собеседник, «постепенно вообще вымывают из экономического пространства». Вдобавок к этому штат контролёров и маркировщиков будет раздуваться. Деньги на содержание всех этих чиновников будут тянуть из бюджета и из карманов налогоплательщиков.

«Государство берет полный контроль над производителями определенного вида товаров. Если вы помните, начинали с алкоголя, с табака, молока, мяса, шуб. Постепенно государство подбирает ключики ко всем товарам под предлогом заботы о потребителях. На самом деле, с моей точки зрения, это очередная попытка собрать денег в бюджет, дать некий доход определенным людям, которых сажают на контроль за производителями. Собственно говоря, ничего нового для меня в этом нет. Государство все больше и больше будет вмешиваться в деятельность бизнеса, так как повышать прямые налоги - это не совсем красиво с точки зрения государства, это раздражает население, это раздражает бизнес-сообщество, а вот такого рода действия по маркировке - это вроде как благое дело. Но на самом деле это все направлено на сбор денег с того же самого населения, потому что вы прекрасно понимаете, что вся эта маркировка ложится на себестоимость товара. Вы же прекрасно понимаете, что отмаркировать, например, крупному предприятию - это одно, там количество единиц продукции большое, и это размоется, а маленькие мастерские или маленькие производства, которые выпускают не очень большими объемами товар, постепенно загнутся и уйдут с рынка».

Обязательная маркировка это благо или всё-таки губительная для бизнеса мера? Однозначно ответить на этот вопрос не смог председатель Псковского регионального отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Валерий Лесников. Для государства эти нововведения, конечно, несут позитив. Чего не скажешь насчёт бизнеса...

«Для государства, наверное, это благо. Наверное, есть более усиленный контроль за реализацией такой продукции. Думаю, что для малого бизнеса это привлечет еще больше сложностей. Мы хотим, чтобы малый бизнес как-то развивался и дополнительно рабочие места организовывал? Или мы хотим, чтобы он работал полностью под контролем государства и платил все налоги? Тогда налоги надо снижать, поэтому этот вопрос - непростой. Я не могу напрямую ответить, но, наверное, еще рано и это не благо. Я думаю, что это не совсем хорошая ситуация для малого бизнеса. Для крупных предприятий, может быть, имеет место».

В нашей стране работает большое количество всевозможных маркировок и мониторингов. В этом списке и «Меркурий», и «Честный знак», и программа ЕГАИС. То, что сейчас происходит в этой сфере, псковский промышленник, директор холдинга NPN Игорь Савицкий назвал «цифробесием». По его мнению, все эти системы не позволяют бороться с контрафактом и не позволяют повышать качество продукции. Они лишь мешают людям «добросовестно работать, зарабатывать для себя и для государства и повышать уровень жизни населения».

«Это абсолютно неправильная инициатива, которая очень мешает бизнесу, повышает стоимость абсолютно любой продукции. И речь идет о достаточно больших процентах. То есть каждая такая система добавляет к стоимости выпускаемой продукции от трех до пяти процентов. Это ведет к дальнейшему понижению уровня жизни нашего населения, не забывайте, мы занимаем 46 место в мире по уровню жизни, как говорят, есть нам, к чему стремиться. Дальше это приведет к тому, что будут браться на работу сотни тысяч сотрудников, которые будут контролировать. Это так называемые стандарты на администрирование всей этой системы. Они тоже будут весьма и весьма существенные. Ни к какому улучшению качества продукции это вообще не приведет. Это совершенно пустые инициативы, которые нашим людям мешают жить».

Говорить о неудобствах и сложностях, которые доставляют все эти регламентирующие меры, оказались готовы не все наши сегодняшние собеседники. Часть из них предпочла не вступать в сражение с ветряными мельницами, а изучить вопрос о том, как приспособиться к новым условиям ведения бизнеса.

Что же… Такая стратегия тоже имеет право на жизнь. Тем более, что решение о маркировке и мониторинге товаров и продукции на федеральном уровне приняли де-факто без учёта мнения производителей. И на то у государства были свои причины. Причины, как утверждают некоторые сегодняшние эксперты, весомые, значимые — защита людей от контрафакта.

Светлана Пикалева