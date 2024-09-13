«Дневной дозор»: Поможет ли маркировка товаров спастись от подделок?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему усиления вмешательства государства в экономику. Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
С 15 сентября в России запретили продажу немаркированной продукции легкой промышленности. «Под раздачу» попали отдельные предметы спецодежды, спортивные и лыжные костюмы, брюки, юбки, платья, рубашки, блузы, а также некоторые другие элементы гардероба. Продавать без специальных кодов на ярлыках и этикетках всё это с середины первого осеннего месяца стало нельзя.
Здесь стоит сказать, что это не первая за последние годы регламентирующая мера. В течение последних 20 лет фактически весь бизнес оказался поставлен под контроль государства. Свои «проверяльщики» и цензоры сейчас есть практически в любом направлении бизнеса. Как грибы разрослись ведомства, специализирующиеся на проверках. В геометрической прогрессии увеличивается армия чиновников. А «спонсируют» весь этот «карнавал» налогоплательщики. Бизнес, между тем, находится в условиях постоянного давления и тотального контроля.
Хорошо это или плохо? На первый взгляд, маркировка, контроль и лицензирование — благо. Они защищают от контрафакта, обеспечивают безопасность товаров, позволяют отследить их путь от завода до прилавка… Но с другой стороны, разве рынок в условиях здоровой конкуренции не в состоянии вытеснить некачественные товары и продукты? Разве недостаточно имеющихся механизмов и нормативно-правовых актов — ГОСТов, санитарных норм, проверок Роспотребнадзора… Действительно ли на каждую отрасль производства следует поставить по надсмотрщику, который говорил бы, что делать, а что нет, культивировал бы власть в своих руках и не исключено, что брал бы взятки и придирался бы по каждому поводу.
О том, насколько сегодня зарегулирована российская экономика, комфортно ли бизнесу существовать в таких условиях, и как все эти «штампики, наклейки и QR-коды» влияют на конечную цену на полках магазинов, сегодня в программе «Дневной дозор».
«Процесс маркировки идёт достаточно давно. И я считаю, что он — эффективный инструмент для того, чтобы бороться с контрафактом», - с таких слов ответ на вопрос начал первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по промышленности и торговле, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский. По его словам, в текущей ситуации выигрывают те производители, которые выпускают свою продукцию честно и на законных основаниях. А недовольны переменами и усилением контроля как раз те, кто работает «в черную».
Александр Козловский добавил, что «маркировка продукции» — вещь небесплатная. Но «сильно повлиять на стоимость продукции», равно как и на работу предприятий, она не может. И на фоне сказанного депутат Госдумы посоветовал скептикам лучше изучить этот вопрос.
С тем, что новые требования не выльются в ощутимый рост цен, не согласилась директор псковской швейной фабрики «Славянка» Елена Косенкова. Она заверила, что «подорожание коснётся каждого из нас». Производителям, как ни крути, придётся поднимать цены на готовые изделия, но будут ли готовы брать эти изделия по новым ценам торговые площадки?… Им ведь тоже нужно заложить в стоимость товара расходы на транспортировку, на зарплаты продавцам, на арендную плату!
Елена Косенкова убеждена: все эти нововведения с маркировкой — очередные «палки в колёса производителей». И в этом с ней солидарен директор псковского «Империала» Николай Рассадин. Он добавил, что самый сильный удар этот механизм нанесёт по малому и среднему бизнесу. Его подобные нововведения, считает собеседник, «постепенно вообще вымывают из экономического пространства». Вдобавок к этому штат контролёров и маркировщиков будет раздуваться. Деньги на содержание всех этих чиновников будут тянуть из бюджета и из карманов налогоплательщиков.
Обязательная маркировка это благо или всё-таки губительная для бизнеса мера? Однозначно ответить на этот вопрос не смог председатель Псковского регионального отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Валерий Лесников. Для государства эти нововведения, конечно, несут позитив. Чего не скажешь насчёт бизнеса...
В нашей стране работает большое количество всевозможных маркировок и мониторингов. В этом списке и «Меркурий», и «Честный знак», и программа ЕГАИС. То, что сейчас происходит в этой сфере, псковский промышленник, директор холдинга NPN Игорь Савицкий назвал «цифробесием». По его мнению, все эти системы не позволяют бороться с контрафактом и не позволяют повышать качество продукции. Они лишь мешают людям «добросовестно работать, зарабатывать для себя и для государства и повышать уровень жизни населения».
Говорить о неудобствах и сложностях, которые доставляют все эти регламентирующие меры, оказались готовы не все наши сегодняшние собеседники. Часть из них предпочла не вступать в сражение с ветряными мельницами, а изучить вопрос о том, как приспособиться к новым условиям ведения бизнеса.
Что же… Такая стратегия тоже имеет право на жизнь. Тем более, что решение о маркировке и мониторинге товаров и продукции на федеральном уровне приняли де-факто без учёта мнения производителей. И на то у государства были свои причины. Причины, как утверждают некоторые сегодняшние эксперты, весомые, значимые — защита людей от контрафакта.
Светлана Пикалева