Налоговая рекомендует псковичам пользоваться электронным документооборотом

Управление Федеральной налоговой службы России по Псковской области рекомендует индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам использовать электронный документооборот для взаимодействия с налоговыми органами. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УФНС России по Псковской области.
Расширение электронного документооборота - одно из ключевых направлений взаимодействия ФНС России с налогоплательщиками - юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. Сегодня электронные счета-фактуры по НДС становятся все более популярным способом ведения документооборота среди юрлиц и ИП.
Напомним, электронные счета-фактуры (ЭСФ) – это цифровые документы, представляющие собой электронный аналог традиционных бумажных счетов-фактур, которые направляются и принимаются с помощью операторов электронного документооборота и значительно упрощают процесс обмена информацией между компаниями и контрагентами.
Электронные счета-фактуры представляют собой цифровые документы, которые подтверждают факт выплаты НДС за товар, работу или услугу.
Среди преимуществ перехода юрлиц и ИП на электронный документооборот с налоговой службой:
Чтобы начать электронный документооборот с использованием электронных счетов-фактур, необходимо:
Более подробную информацию можно найти на промостранице «Электронный документооборот» сайта ФНС России.
Отметим, электронный обмен счетами-фактурами возможен исключительно через зарегистрированных операторов электронного документооборота (ЭДО).