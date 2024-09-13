Экономика

Налоговая рекомендует псковичам пользоваться электронным документооборотом

Управление Федеральной налоговой службы России по Псковской области рекомендует индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам использовать электронный документооборот для взаимодействия с налоговыми органами. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УФНС России по Псковской области.

Расширение электронного документооборота - одно из ключевых направлений взаимодействия ФНС России с налогоплательщиками - юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. Сегодня электронные счета-фактуры по НДС становятся все более популярным способом ведения документооборота среди юрлиц и ИП.

Напомним, электронные счета-фактуры (ЭСФ) – это цифровые документы, представляющие собой электронный аналог традиционных бумажных счетов-фактур, которые направляются и принимаются с помощью операторов электронного документооборота и значительно упрощают процесс обмена информацией между компаниями и контрагентами.

Электронные счета-фактуры представляют собой цифровые документы, которые подтверждают факт выплаты НДС за товар, работу или услугу.

Среди преимуществ перехода юрлиц и ИП на электронный документооборот с налоговой службой:

электронные счета-фактуры подписываются онлайн из любой точки мира и мгновенно доставляются получателю;

переход на электронный документооборот позволяет значительно сократить издержки на канцелярию и курьерские отправления;

возможность автоматизации обработки счетов-фактур упрощает бухгалтерский учет и минимизирует риск ошибок, которые могут привести к недействительности документа и стать причиной отказа в возврате НДС.

Чтобы начать электронный документооборот с использованием электронных счетов-фактур, необходимо:

получить в удостоверяющем центре сертификат ключа усиленной квалифицированной электронной подписи (ЭЦП) на лицо, которое будет участвовать в процессе подписания ЭСФ;

после заключить соглашение с доверенным оператором и получить у него необходимое программное обеспечение для обмена ЭДО. Список/перечень аккредитованных операторов электронного документооборота можно найти в разделе «Выбор оператора электронного документооборота» на официальном сайте ФНС России.

подать заявление с выбранным оператором электронного документооборота в произвольной форме. При заключении договора с оператором следует указать, согласна ли компания на передачу информации другому оператору.

Более подробную информацию можно найти на промостранице «Электронный документооборот» сайта ФНС России.

Отметим, электронный обмен счетами-фактурами возможен исключительно через зарегистрированных операторов электронного документооборота (ЭДО).