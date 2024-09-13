Экономика

Завод по переработке мясосырья построят в Великих Луках

Завод по переработке мясосырья построят в Великих Луках. Такое решение приняли 17 сентября члены областного Совета по инвестициям во главе с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым. Глава региона принял участие в работе в режиме ВКС из представительства Псковской области в Москве. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Инвестор — ООО «ВСГЦ» — намерен создать высокотехнологичный завод полного производственного цикла.

Проект находится в активной фазе реализации, объем инвестиций на сегодняшний день уже составляет 23 миллиарда рублей, общий объем запланирован в размере 25 миллиардов рублей. Производство сгенерирует 1100 новых рабочих мест, мощность предприятия составит 70 тонн переработанного мясосырья в час и 1200 тонн в сутки.

Постепенный выход на полную производственную мощность запланирован с первого квартала 2025 года с достижением 100% объемов в первом квартале 2029 года.