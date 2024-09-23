Экономика

В Псковской области поступило более 200 обращений по факту приобретения некачественных товаров через интернет

Более 200 обращений по факту приобретения некачественных товаров через интернет поступила от жителей Псковской области в Роспотребнадзор за 2024 год. Эту проблемы и меры, необходимые для её решения обсудил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на заседании госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции под председательством первого первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова. Об этом глава региона сообщил в своём Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Telegram-канал губернатора Псковской области Михаила Ведерникова

На заседании особое внимание было уделено маркетплейсам. В связи с тем, что рынок интернет-торговли стремительно растёт, стало увеличивается число жалоб от граждан. Из 200 случаев. которые поступили в Псковской области, большинство были связаны с реализацией торговли некачественными товарами.

«На заседании поддержали инициативу о необходимости повышения контроля над продукцией на маркетплейсах, чтобы лучше прослеживать их происхождение», - сообщил Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

Также участники заседания подняли вопрос оборота биологически активных добавок (БАД). 1 октября 2023 года стартовала маркировка этой продукции, и работа в этом направлении будет продолжена.