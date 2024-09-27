Экономика

ЗЭТО-65. Легендарная история флагмана великолукской промышленности в спецпроекте ПЛН-ТВ

В преддверии Дня машиностроителя свое 65-летие отмечает Великолукский завод электротехнического оборудования.

ЗЭТО сегодня — это не просто крупнейшее предприятие, с которым связаны биографии десятков тысяч горожан. Завод имеет важнейшее значение для южной столицы региона и всей Псковской области. На его базе реализуются многие перспективные проекты развития. По словам главы города Николая Козловского, славная история завода неразрывно связана с Великими Луками, которые благодаря успешной работе предприятий, в том числе ЗАО «ЗЭТО», по праву называют промышленной столицей региона.

65-летие флагмана промышленности в эти дни широко отмечается в городе на Ловати. Сегодня, 27 сентября, в Великолукском театре пройдет праздничный вечер для сотрудников и ветеранов предприятия. На площади Калинина организована выставка, посвященная заводу, его истории и людям. На самом заводе в честь юбилея проведены творческие конкурсы для детей и сотрудников. На предприятии подведены итоги конкурса «Лучший по профессии». В честь Дня машиностроителя и в преддверии 65-летнего юбилея работникам ЗАО «ЗЭТО» вручили почетные грамоты за образцовое выполнение трудовых обязанностей, профессиональный опыт, уникальные навыки и знания, индивидуальные деловые качества.

Медиахолдинг «Гражданская пресса» поздравляет сотрудников и ветеранов завода с юбилейной датой. За шесть с половиной десятилетий пройден длинный путь становления и развития. Страницам истории ЗАО «ЗЭТО» и его сегодняшнему дню посвящен фильм, подготовленный съемочной группой ПЛН-ТВ.