Экономика

Более 170 фермеров и предприятий примут участие в областной ярмарке в Пскове

Областная сельскохозяйственная ярмарка «Осень-2024» пройдет в Пскове уже в завтра, 28 сентября. В ней готовы принять участие более 170 хозяйств и предприятий из всех муниципальных образований. Регистрация на ярмарку продолжается, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

В этом году торговля будет осуществляться с 8.00 до 15.00 на двух площадках - на территории бывшего Белорусского рынка и на парковке по улице Карла Маркса.

Ярмарка объединит фермеров и представителей предприятий агропромышленного комплекса из всех муниципальных образований. Аграрии презентуют жителям и гостям Пскова мясную и рыбную продукцию, хлебные и кондитерские изделия, товары птицеводства и пчеловодства, свежие и консервированные овощи, фрукты и ягоды, а также саженцы цветов, плодовых деревьев и кустарников в большом ассортименте.

Центральную сельскохозяйственную ярмарку в регионе предварила серия муниципальных ярмарок.

Целью проведения сельскохозяйственных ярмарок в регионе является создание благоприятных условий для реализации продукции сектора АПК местными производителями и обеспечение жителей Псковской области сельскохозяйственной продукцией нового урожая.