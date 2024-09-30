Экономика

В 10 муниципалитетах Псковской области прибыльными признаны 100% сельхозпредприятий

Объем производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий в Псковской области в 2023 году составил 66 100 млн рублей. Об этом говорится в Сводном докладе Псковской области о результатах мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления.

Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий составил 106,9% по отношению к 2022 году. В структуре сельскохозяйственного производства на долю сельскохозяйственных организаций приходилось 87,8%, личных подсобных хозяйств - 9,3%, крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей - 2,9%.

В Псковской области в 2023 году осуществляли сельскохозяйственную деятельность 93 сельскохозяйственных предприятия различных организационно-правовых форм, 128 крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, 85,6 тысячи личных подсобных хозяйств.

На поддержку агропромышленного комплекса в 2023 году направлено 1 млрд 137,1 млн рублей, в том числе из областного бюджета - 133,4 млн рублей.

Доля прибыльных сельскохозяйственных предприятий в 10 муниципальных образованиях Псковской области составила 100%.

Объем производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий составил 9 млрд 643,4 млн рублей (96,9 % по отношению к 2022 году). В общем объеме сельскохозяйственной продукции доля растениеводства составила 14,6%.

Посевная площадь всех сельскохозяйственных культур в 2023 году составила 197 тысяч га (96% к уровню 2022 года).

Производство скота и птицы на убой в живом весе составило 337 тысяч тонн или 109,8% по отношению к 2022 году.

Грантовая поддержка фермеров осуществляется с 2012 года. В 2023 году гранты на улучшение материально-технической базы получили 3 семейные фермы и сельскохозяйственный потребительский сбытовой кооператив «Маяк».