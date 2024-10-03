Экономика

Погрузка на железной дороге в Псковской области выросла на 2,2% за 9 месяцев

Погрузка на сети ОАО «РЖД» в Псковской области за 9 месяцев 2024 года составила 375,2 тыс. тонн грузов, что на 2,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в службе корпоративных коммуникаций Октябрьской железной дороги - филиала ОАО «РЖД».

В том числе погружено: - лесных грузов – 120,1 тыс. тонн (рост в 1,9 раза к январю-сентябрю 2023 года); - нефти и нефтепродуктов – 62,2 тыс. тонн (рост в 1,3 раза); - зерна – 21,4 тыс. тонн (+8,5%); - лома черных металлов – 32,6 тыс. тонн (-9,1%); - строительных грузов – 129,1 тыс. тонн (-21,2%).

В сентябре 2024 года на железнодорожных станциях в Псковской области погружено 37,6 тыс. тонн, что на 6,3% меньше сентября прошлого года.