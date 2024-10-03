Экономика

Зарплаты псковских врачей за год выросли на 7% - аналитики

В Псковской области средний доход врача за год вырос на 7% до 80 000 тыс. рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе сервиса hh.ru

Медиана предлагаемой врачам зарплаты по России в целом в 3 квартале 2024 года составила 93 800 руб. Более высокий доход предлагают только в 22 регионах страны, причем лидирует Сахалинская область – здесь работодатели готовы платить врачам 151 900 руб. Также в топ-5 вошли Чеченская республика (150 000 руб.), Республика Саха (135 100 руб.), Ямало-Ненецкий АО (129 800 руб.) и Москва (129 600 руб.). При этом в Псковской области средний доход врача за год вырос на 7% до 80 000 тыс. рублей.

В Псковской области с начала года искали более 460 врачей. Добавим, что в целом по стране за июль-сентябрь этого года насчитывалось почти 75 тысяч вакансий врачей.

Эти специалисты, как правило, попадают в число наиболее дефицитных почти в каждом регионе страны. Так, если на одну вакансию врача по стране в целом приходится 1,5 активных резюме, то в Камчатском крае, Курганской области и Псковской области – всего по 0,2 резюме. На сегодняшний день количество вакансий врачей превышает количество резюме в 41 регионе России. Крайне острой нехваткой, помимо уже названных субъектов, отличаются сразу несколько регионов СЗФО: Псковская область (0,2), Вологодская область и Архангельская область (по 0,3 резюме на вакансию), Республика Коми, Мурманская область (по 0,4), Новгородская область (0,5), Ленобласть (0,6). Конкуренция за рабочие места среди врачей здесь фактически отсутствует.

Напомним, нормой для рынка труда считается ситуация, когда на одну вакансию приходится от 4 до 8 активных резюме – в таком случае работодатели имеют достойный выбор подходящих специалистов, а соискатели не испытывают сложностей с трудоустройством. Так, одним из немногих регионов, где конкуренция за рабочие места среди врачей есть и считается умеренной, комфортной для рынка, сегодня является Москва – 4,2 резюме на вакансию.