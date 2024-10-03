Экономика

Андрей Козлов об успехах сельского хозяйства: У нас хорошие руководители, крепкие кадры

Как Псковской области удается добиваться высоких результатов в сельском хозяйстве, рассказал депутат Псковского областного Собрания, председатель комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию Андрей Козлов в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«Если хвастаться мерами господдержки, то нужно понимать, что у нас они не слишком большие. В Калининграде, Вологде, Ленобласти эти меры гораздо выше. И нам даже вологодцы задавали вопрос: "А как так, у вас объем роста 50%, а у нас всего 5%?" Мы и рассказали, как у нас выстроена эта позиция», - поделился депутат.

Андрей Козлов рассказал, что Псковская область попала в индивидуальную программу развития регионов, по которой было получено финансирование.

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«Надеюсь, в этом году мы тоже порядка миллиарда будет привлекать по этой программе. У нас были приоритетные направления. Это, прежде всего, молочное скотоводство, и оно в масштабах страны тоже было признано приоритетным, и по этому направлению у нас были получены меры господдержки», - пояснил депутат.

Стоит отметить, что когда в Совете Федерации проходили дни Псковской области, именно по молочному животноводству регион был положительно оценен. «У нас на один рубль привлечено семь - это один из лучших показателей по России», - дополнил Андрей Козлов.

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Депутат подчеркнул, что результаты Псковской области в сфере сельского хозяйства достигаются благодаря комплексу мер: работе правительства, комитетов, областного Собрания и работе людей на местах. «У нас имеются очень хорошие руководители, крепкие кадры», - сказал он.