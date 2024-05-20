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Политика

Дни Псковской области открылись в Совете Федерации

20.05.2024 14:58|ПсковКомментариев: 0

Дни Псковской области открылись в Совете Федерации Федерального Собрания РФ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов. 

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Делегацию региона возглавляют губернатор Михаил Ведерников и председатель Собрания Александр Котов. В состав псковского представительства от законодательного органа входят вице-спикеры Александр Братчиков и Игорь Дитрих, председатель комитета по законодательству и МСУ Алексей Севастьянов, его заместитель Андрей Маковский, председатель комитета по экономической политике Андрей Козлов, его заместитель Владимир Кузь, а также член палаты молодых законодателей при Совете Федерации Ольга Федосеенко.

Дни Псковской области в верхней палате российского парламента проходят в трёхдневном формате – в первые два дня состоятся расширенные заседания комитетов Совета Федерации с участием представителей органов государственной власти региона, завершающий день начнётся с осмотра выставки Псковской области с участием спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, псковских сенаторов Андрея Турчака и Алексея Наумца. Затем Михаил Ведерников и Александр Котов в рамках «Часа субъекта РФ» выступят на заседании Совфеда с докладами о ключевых направлениях социально-экономического развития региона.

Пресс-портрет
Котов Александр Алексеевич председатель Псковского областного Собрания депутатов Братчиков Александр Николаевич Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов
Козлов Андрей Григорьевич депутат Псковского областного Собрания Севастьянов Алексей Анатольевич Депутат Псковского областного Собрания, председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению
Дитрих Игорь Иванович Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Ведерников Михаил Юрьевич Губернатор Псковской области
Кузь Владимир Васильевич депутат Псковского областного Собрания Маковский Андрей Андреевич депутат Псковского областного Собрания
Теги: #псковское областное собрание
Источник: Псковская Лента Новостей
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