Политика

Дни Псковской области открылись в Совете Федерации

Дни Псковской области открылись в Совете Федерации Федерального Собрания РФ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Делегацию региона возглавляют губернатор Михаил Ведерников и председатель Собрания Александр Котов. В состав псковского представительства от законодательного органа входят вице-спикеры Александр Братчиков и Игорь Дитрих, председатель комитета по законодательству и МСУ Алексей Севастьянов, его заместитель Андрей Маковский, председатель комитета по экономической политике Андрей Козлов, его заместитель Владимир Кузь, а также член палаты молодых законодателей при Совете Федерации Ольга Федосеенко.

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Дни Псковской области в верхней палате российского парламента проходят в трёхдневном формате – в первые два дня состоятся расширенные заседания комитетов Совета Федерации с участием представителей органов государственной власти региона, завершающий день начнётся с осмотра выставки Псковской области с участием спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, псковских сенаторов Андрея Турчака и Алексея Наумца. Затем Михаил Ведерников и Александр Котов в рамках «Часа субъекта РФ» выступят на заседании Совфеда с докладами о ключевых направлениях социально-экономического развития региона.