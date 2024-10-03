Экономика

Меры господдержки сельского хозяйства перечислил Андрей Козлов

На что можно получить меры господдержки в сфере сельского хозяйства, рассказал депутат Псковского областного Собрания, председатель комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию Андрей Козлов в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«Дотации можно получить на производство молока, на гектар обрабатываемой земли, на элитное семеноводство, на племенное животноводство. Также есть индивидуальные программы по крупным производствам, благодаря которым люди получают компенсации на приобретение скота и частично на приобретение техники», - рассказал депутат.

Такие меры поддержки действуют уже несколько лет подряд. «Это та поддержка, которая прогнозируется, на нее можно рассчитывать», - заметил Андрей Козлов.