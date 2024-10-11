Экономика

Псковская область заняла 60-е место в рейтинге регионов по материальному благополучию населения

Псковская область заняла 60-е место в рейтинге российских регионов по материальному благополучию населения по итогам 2023 года, следует из результатов исследования РИА Новости.

Рейтинговый балл Псковской области за 2023 год составил 37,86, что на 9,2 балла больше, чем за 2022 год (28,66).

Остальные субъекты Северо-Западного федерального округа в общероссийском рейтинге за 2023 год заняли следующие позиции:

4 место - Ненецкий автономный округ;

7 место - Мурманская область;

9 место - Санкт-Петербург;

15 место - Архангельская область;

20 место - Республика Карелия;

21 место - Вологодская область;

43 место - Ленинградская область.

44 место - Калининградская область;

48 место - Новгородская область;

Лидерами рейтинга благосостояния российских регионов по итогам 2023 года стали Магаданская область, Ямало-Ненецкий и Чукотский автономные округа. Причем ЯНАО набрал максимальные 100 баллов. На последних строчках — Карачаево-Черкесия, Тува и Ингушетия. Ингушетия получила чуть более двух баллов.

Методика расчета рейтинга основана на агрегировании показателей, характеризующих материальное положение жителей регионов по итогам 2023 года. При его составлении учитывались следующие показатели: отношение медианных доходов населения к стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг; среднемесячный объем вкладов (депозитов) и других привлеченных средств физических лиц в банках на одного жителя. Также принималась во внимание доля населения с доходами ниже границы бедности; доля семей, которые могли позволить себе купить квартиру в ипотеку; доля населения с доходами свыше 60 тысяч рублей в месяц. При расчете учитывались показатели по итогам 2023 года.

Результаты свидетельствуют, что уровень благосостояния населения в разных регионах России сильно отличается, что определяется целым рядом факторов, в числе которых уровень экономического развития, природно-климатические условия, отраслевая специализация и так далее.

При этом эксперты отмечают, что в 2023 году позитивная динамика наблюдалась в большинстве субъектов Федерации, что в значительной степени обусловлено ростом доходов населения. В частности, медианные среднедушевые доходы населения в целом по стране в 2023 году выросли по сравнению с предыдущим годом на 11%. При этом в ряде регионов продолжает дорожать жилье, что снижает его доступность и оказывает негативное воздействие на итоговую оценку рейтинга.