Экономика

Россия и Китай возглавили топ стран БРИКС с наибольшими запасами золота

Более 20% мировых резервов золота приходится на страны БРИКС, среди которых их больше всего у России и Китая, подсчитали по данным Всемирного совета по золоту.

Так, по итогам второго квартала 2024 года общие мировые объемы золотых резервов составляли 29,03 тысячи тонн. Из них 6,2 тысячи тонн, или доля в 21,4%, пришлись на страны БРИКС, за исключением Ирана и Эфиопии. которые не раскрыли свои данные, пишет РИА Новости.

Больше всего золота среди стран объединения хранится у России - 2,34 тысячи тонн. Это 8,1% от всех мировых запасов и 37,6% от запасов БРИКС. Чуть меньше у Китая - 2,26 тысячи тонн, с которыми Поднебесная заняла 7,8% в мире и 36,4% в объединении десяти стран.

Меньше трех процентов от мировых резервов золота составили доли остальных участников объединения - Индии, Саудовской Аравии, Бразилии, Египта, ЮАР и ОАЭ. Так, запасы Индии по итогам второго квартала этого года достигли 840,76 тонны (доля в БРИКС - 13,5%), запасы Саудовской Аравии - 323 тонны (5,2%), Бразилии - 129,7 тонны (2,1%), Египта - 126,57 тонны (2,03%), ЮАР - 125,44 тонны (2,02%) и ОАЭ - 74,5 тонны (1,2%).

В то же время среди всех стран мира самыми большими запасами золота располагают США - 8,1 тысячи тонн, или почти треть от всех мировых резервов. Следом идут Германия - 3,35 тысячи тонн (11,6%), Италия - 2,45 тысячи тонн (8,5%) и Франция - 2,44 тысячи тонн (8,4%), а Россия замкнула пятерку.