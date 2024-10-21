Псковская область заняла 52 место в рейтинге регионов по доходам населения

Псковская область заняла 52 место в рейтинге регионов РФ по доходам населения, следует из результатов исследования РИА Новости.
Соотношение среднедушевых доходов населения и стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг в Псковской области составило 2,07, среднедушевой доход населения во втором квартале 2024 года составил 42,5 тысячи рублей, что на 6,9% больше, чем за аналогичный период 2023 года.
Остальные субъекты Северо-Западного федерального округа в общероссийском рейтинге заняли следующие позиции:
Лидирует в рейтинге по соотношению доходов и фиксированного набора потребительских товаров и услуг Ямало-Ненецкий автономный округ. В этом регионе соотношение среднедушевых доходов и стоимости фиксированного набора находится на уровне 6,03. При этом по абсолютным средним доходам с результатом 156,2 тысячи рублей в месяц ЯНАО тоже располагается на первой строчке.
Также десятку лидеров рейтинга по отношению доходов к стоимости фиксированного набора входят следующие регионы: Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ, Москва, Магаданская область, Сахалинская область, Санкт-Петербург, Мурманская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Республика Татарстан.
Как показали результаты исследования в 2024 году, значительно сократилось число регионов с невысокими среднедушевыми доходами. Только в двух субъектах РФ (в Республике Ингушетия и Карачаево-Черкесской Республике) среднедушевые доходы в денежном выражении в апреле-июне 2024 года были ниже 30 тысяч рублей. Для сравнения в 2023 году таких регионов было девять.