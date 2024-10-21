Экономика

Псковская область заняла 52 место в рейтинге регионов по доходам населения

Псковская область заняла 52 место в рейтинге регионов РФ по доходам населения, следует из результатов исследования РИА Новости.

Соотношение среднедушевых доходов населения и стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг в Псковской области составило 2,07, среднедушевой доход населения во втором квартале 2024 года составил 42,5 тысячи рублей, что на 6,9% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Остальные субъекты Северо-Западного федерального округа в общероссийском рейтинге заняли следующие позиции:

2 место - Ненецкий автономный округ;

7 место - Санкт-Петербург;

8 место - Мурманская область;

18 место - Республика Карелия;

42 место - Ленинградская область;

43 место - Архангельская область;

47 место - Новгородская область;

66 место - Калининградская область;

68 место - Вологодская область.

Лидирует в рейтинге по соотношению доходов и фиксированного набора потребительских товаров и услуг Ямало-Ненецкий автономный округ. В этом регионе соотношение среднедушевых доходов и стоимости фиксированного набора находится на уровне 6,03. При этом по абсолютным средним доходам с результатом 156,2 тысячи рублей в месяц ЯНАО тоже располагается на первой строчке.

Также десятку лидеров рейтинга по отношению доходов к стоимости фиксированного набора входят следующие регионы: Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ, Москва, Магаданская область, Сахалинская область, Санкт-Петербург, Мурманская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Республика Татарстан.

Как показали результаты исследования в 2024 году, значительно сократилось число регионов с невысокими среднедушевыми доходами. Только в двух субъектах РФ (в Республике Ингушетия и Карачаево-Черкесской Республике) среднедушевые доходы в денежном выражении в апреле-июне 2024 года были ниже 30 тысяч рублей. Для сравнения в 2023 году таких регионов было девять.