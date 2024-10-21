Экономика

Более 6 тысяч тонн картофеля уродилось на полях Псковского района

Почти 6,4 тысячи тонн картофеля заготовили в Псковском районе. Об этом сообщила глава Псковского района Наталья Федорова в своем Telegram-канале.

Фото: Наталья Федорова / Telegram

«Аграрии собрали достойный урожай картофеля», - сказала глава района.

Валовый сбор составил почти 6,4 тысячи тонн, а урожайность – 344 центнера с гектара. Уборка картофеля завершается. Сбор овощей закрытого грунта составил 1,4 тысячи тонн. Сев озимых культур под урожай 2024 года проведен на площади более 2,3 тысячи гектаров.