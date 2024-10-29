Экономика

Размер патента на работу для иностранцев в 2025 году рассмотрели псковские депутаты

Проект об установлении на 2025 год коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда Псковской области, рассмотрели на заседании комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Псковского областного Собрания 30 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Проект закона направлен на реализацию в Псковской области своих полномочий по правовому регулированию налогообложения доходов иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патента в организациях на территории Псковской области.

Так, размер фиксированных авансовых платежей от доходов работающих на основании патента иностранцев подлежит индексации. Стоимость патента на 2024 год составляет 6 169 в месяц. На 2025 год планируется установить размер фиксированного авансового платежа на сумму 6 768 рублей. Увеличение размера составит 599 рублей.

Отметим, за 2024 год в Псковской области выдали 2029 патентов.