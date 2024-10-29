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Экономика

Размер патента на работу для иностранцев в 2025 году рассмотрели псковские депутаты

30.10.2024 12:10|ПсковКомментариев: 0

Проект об установлении на 2025 год коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда Псковской области, рассмотрели на заседании комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Псковского областного Собрания 30 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. 

Проект закона направлен на реализацию в Псковской области своих полномочий по правовому регулированию налогообложения доходов иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патента в организациях на территории Псковской области. 

Так, размер фиксированных авансовых платежей от доходов работающих на основании патента иностранцев подлежит индексации. Стоимость патента на 2024 год составляет 6 169 в месяц. На 2025 год планируется установить размер фиксированного авансового платежа на сумму 6 768 рублей. Увеличение размера составит 599 рублей. 

Отметим, за 2024 год в Псковской области выдали 2029 патентов. 

«Патент – это некая форма уплаты НДФЛ вперед. Мы знаем, что этот налог составляет 13% от заработной платы. То есть со всех иностранных граждан взымается эта плата вперед. Учитывается средняя заработная плата в регионе. Это НДФЛ, уплаченный иностранными гражданами вперед. Взымается с граждан, которые могут работать на территории России без визы», – пояснил заместитель председателя Псковского областного Собрания, председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Александр Братчиков.
Теги: #псковское областное собрание
Источник: Псковская Лента Новостей
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