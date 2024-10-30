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Экономика

По цене деликатеса

02.11.2024 14:30|ПсковКомментариев: 0

В Пскове до такого пока не дошло, но в некоторых других регионах, в том числе в Петербурге сливочное масло стали продавать в пластиковых кейсах «анти-вор». Обычно такую защиту в супермаркетах имеют дорогостоящие деликатесы типа черной икры. Неужели обычное масло стало желанной добычей для магазинных воришек? Или цена этого продукта уже настолько выросла, что его можно считать атрибутом роскоши? 

 

Фото из соцсети ВКонтакте

Как сообщают СМИ, продажа сливочного масла в защитных контейнерах действительно связана с участившимися кражами этого продукта. Хищения же в свою очередь связывают с его заметным подорожанием.

С начала года цена пачки сливочного масла весом 180 граммов выросла почти на 24%, сообщает «Российская газета» со ссылкой на аналитиков «Контур.Маркета». «Средняя стоимость упаковки сливочного масла массой 180 г в октябре 2024 года составила 184 рубля, это на 24% дороже, чем в октябре 2023 года», - приводит издание данные исследований.

Причем, стоимость продукта продолжает расти. Только за последнюю неделю октября, по данным Росстата, сливочное мало подорожало на 1,9%.

В связи с этим в Минсельхозе рассчитывают, что снизить цены на сливочное масло в рознице помогут поставки из-за рубежа. В частности, с 27 октября Россия начала экспортировать его из Турции. За два дня было ввезено 20 тонн продукции, сообщают СМИ со ссылкой на Россельхознадзор.

«Сливочное золото»

Но пока российская розница ждет турецкого масла, местные политики пытаются остановить рост цен, обратившись за помощью к антимонопольщикам. Не далее, как 31 октября, на очередной сессии Псковского областного Собрания депутат Андрей Маковский попросил региональное управление ФАС проверить обоснованность повышения цен на сливочное масло.

Народный избранник обратил внимание коллег на «вопрос продовольственной безопасности». «В прошлом году мы видели ситуацию с удорожанием и дефицитом куриного яйца. В социальных сетях в связи с резким удорожанием продукта и практически его недоступностью появился такой горестный мем, как «куриная икра». Сейчас ситуация повторяется, к сожалению», - сказал Андрей Маковский.

Депутат отметил, что получил огромное количество обращений от граждан по поводу удорожания сливочного масла. «Буквально сегодня приходят фотографии, где за брикет просят 250 рублей. Поэтому я обращаюсь к нашему региональному УФАС с просьбой проверить обоснованность повышения цен, и, если есть возможность работы с магазинами и поставщиками, конечно, ее провести. Потому что не хочется в ближайшем году получить новый социальный мем - «сливочное золото», - добавил он.

Себестоимость выросла

Псковское УФАС пока не заявляло о начале проверки в связи с обращением депутата. 

Однако, как сообщают «Известия», мониторинг цен на отдельные виды социально значимых товаров в октябре этого года проводила Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Из информации, представленной в ФАС крупнейшими производителями сливочного масла, следует, что причиной роста оптово-отпускных цен является повышение его себестоимости, в том числе вследствие увеличения затрат на закупку сырого молока и молочных жиров.

Эту же причину роста цены на масло называют и псковские производители.

«Цена на масло будет повышаться. Это связано только с увеличением стоимости сырья — молока», - отметил генеральный директор Пушкиногорского маслосырзавода Николай Щураков.

По его словам, маслосырзавод в течение двух месяцев повышал закупочные цены на молоко на 5 рублей, в в настоящее время - на 3,5 рубля. «Это неизбежно», - сказал он.

В то же время Николай Щураков обратил внимание на тот факт, что растет стоимость не только масла и молочной продукции: «Когда на бензин цена повышается - все молчат. Ставку Центробанк поднял до 21 % - все молчат. Надо в целом смотреть, а не на масло. Яйца «съели» в прошлом году, хотя их цена повысилась на 50%. Теперь за масло взялись».

Причина роста цен - инфляция. «Мы повышаем цены только исходя из роста цены на сырье. Хозяйства тоже уже в «лежачем» положении. Мы ничего не выдумываем»,- подчеркнул он.

«Цены на молоко и сливочное масло растут из-за увеличения издержек и роста спроса россиян», - заявил президент агропромышленной группы компаний «Кабош» Дмитрий Матвеев.

По его словам, причиной подорожания масла стал рост себестоимости его производства: «Есть небольшой рост производства молока, но у нас же есть и рост потребления продукции. А новых комплексов в связи с высокими ставками по кредитам не вводится, поголовье коров уменьшается. Есть определенный дефицит сырья на рынке. Второй момент – издержки в отрасли увеличились, процентные ставки по кредитам 22%. Цены на топливо, на газ растут, это все влияет на себестоимость. Запчасти подорожали в 2,5 раза за два года. Есть проблемы с поставками оборудования. Себестоимость очень резко выросла».

Помочь или ограничить

Дмитрий Матвеев считает, что государству следует субсидировать отрасль, чтобы помочь производителям. «Молоко и масло – это социально значимые продукты. Давайте эти продукты будем субсидировать, как это делают в Европе. Производители не виноваты, что им делать? Никто не говорит, все только хотят ограничить», - сказал он.

По-видимому, ограничения - это пока единственная возможность сдержать рост цен. «В настоящее время ФАС организована работа по заключению на региональном уровне соглашений между органами исполнительной власти субъектов РФ и хозяйствующими субъектами в целях стабилизации цен на товары, включенные в перечень социально значимых. В случае выявления необоснованного повышения цен ФАС будет применять меры антимонопольного реагирования, добавили в службе», - пишут российские СМИ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Поэтому возможно рост цен на сливочное масло скоро замедлится. И оно снова станет доступным продовольственным товаром, свободно лежащим на полках супермаркетов, а не упакованным в антикражные боксы.

Светлана Синцова

Теги: #масло #Рост цен
Источник: Псковская Лента Новостей
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