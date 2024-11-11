Экономика

Порядка 10-15 млн рублей получила Псковская область от расторжения соглашений с «Моглино»

От 10 до 15 миллионов рублей пополнили бюджет Псковской области в результате исков к резидентам, которые нарушили свои обязательства в рамках использования территории особой экономической зоны «Моглино», рассказал председатель комитета по экономической политике и инвестиционному развитию Псковской области Андрей Михеев в эфире программы «Эхономика» на ПЛН FM (102,6 FM).

«Комитет выполняет контрольные функции по законодательству об особых экономических зонах. Работать с исковыми заявлениями — это, в том числе, обязанность комитета. С точки зрения законодательства это трактуется как неисполнение обязательств, соглашений с резидентом. Нормативно-правовой базой определены рамки, в которых мы можем выступить с иском о компенсации. Мы можем потребовать компенсацию неполученных доходов, потраченного времени, можно сказать. Ведь в это время этот участок был зарезервирован за этим резидентом, а ведь эта земля могла быть предоставлена другому инвестору», - рассказал о функциях комитета в отношении резидентов ОЭЗ «Моглино» Андрей Михеев.

Формула расчета компенсации определяется как 5% от разницы между планируемым объемом инвестиций и фактически осуществленным за конкретный период. При этом существуют пороги размера компенсации. Штраф не может быть меньше 150 000 рублей и не может быть более 5 миллионов рублей.

«Как показывает практика, в большинстве случаев, когда мы вынуждены расторгаться с резидентом, планка компенсации выходит верхняя. Около 5 миллионов. 3 компании точно заплатили. Штрафы были не все по 5 миллионов. Таким образом, бюджет региона пополнился за счет этих исков на 10-15 миллионов. Чаще всего компании добровольно расторгают соглашение о сотрудничестве. Кто хочет платить? До суда мы предлагаем добровольно расторгнуть договор. Если не соглашаются, то разные компании по разному реагируют на расторжение, кто-то в банкротство уходит, например», - отметил Андрей Михеев.