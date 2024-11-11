Экономика

Андрей Михеев: Промышленность в регионе демонстрирует уверенные темпы роста

Промышленность в Псковской области на протяжении последних лет демонстрирует уверенные темпы роста, в том числе закупается новое оборудование и проводится модернизация. Об этом в эфире программы «Эхономика» на ПЛН FM (102,6 FM) рассказал председатель комитета по экономической политике и инвестиционному развитию Псковской области Андрей Михеев.

«У нас промышленность на протяжении последних лет демонстрирует уверенные темпы роста. Небольшое снижение было только в 2022 году, по понятным причинам. Начиная с 2023 года, мы работаем в плюс», - отметил Андрей Михеев.

Он также разъяснил, чем обусловлен рост темпов развития промышленности в регионе.

«Мы уже говорили, что спрос рождает предложение. Часть предприятий выполняет работу по гособоронзаказам. Там спрос растет. Большая часть не связана с оборонно-промышленным комплексом. Это действительно возросший спрос на ту или иную продукцию. Многие предприятия улучшаются, модернизируются, покупают оборудование. В том числе за счет фонда промышленного развития, который предлагает льготные условия для закупки оборудования. Растут, работают, молодцы», - подчеркнул Андрей Михеев.