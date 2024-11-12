Экономика

Каждый десятый российский предприниматель расширяет свой бизнес — исследование

Большинство российских предпринимателей (56%) сохраняют устойчивое состояние своего бизнеса. 10% его расширяют, ещё 22% планируют расширяться в ближайшие полгода. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Сбера.

За последний год финансовое положение 40% бизнесменов не изменилось, а 18% смогли его улучшить. 60% предпринимателей исключают закрытие бизнеса в ближайшее время. Лучше всего дела обстоят в сфере услуг, представители которой реже сталкиваются с проблемами и более оптимистично смотрят в будущее (46% против среднего значения в 38%). Такие данные получены по результатам восьмой волны исследования ПРИМ («Предприниматели России: исследовательский мониторинг») — совместного проекта Сбера, фонда «Общественное мнение» и Минэкономразвития России.

Финансирование

Как показало исследование, предприниматели продолжают привлекать финансирование в свой бизнес. Так, 46% опрошенных использовали те или иные инструменты финансирования за последний год. За деньгами чаще обращались молодые предприниматели (53%).

Самым популярным способом привлечения средств остаются банковские кредиты (62% среди всех, кто получал финансирование). Далее идут лизинг (22%), инвестиции (16%) и личные средства (14%). За государственными либо частными грантами обращались 5% респондентов, ещё столько же получали займы в микрофинансовых организациях. По 4% практиковали факторинг или занимали у друзей и знакомых.

Образование

79% опрошенных отметили нехватку у себя бизнес-знаний. Больше всего предпринимателям не хватает знаний о действующих мерах поддержки бизнеса (32%), юридических аспектах (31%), способах ведения бухгалтерии (26%), специализации бизнеса (25%), способах продвижения услуг и товаров (20%), информации об инструментах финансирования бизнеса (19%), финансовой грамотности (18%) и знаний о методах управления компанией и персоналом (15%).

Информации о действующих мерах поддержки и методах управления компанией чаще не хватает молодым предпринимателям. Предприниматели старше 56 лет в силу накопленного опыта реже отмечают нехватку знаний (72%). Характерно, что 40% респондентов планируют пройти обучение в ближайший год. Ещё чаще такие планы строят молодые предприниматели (52%).

Опрошенные представители бизнеса предпочитают проходить вебинары, где можно задавать вопросы в режиме реального времени (40%), читать обучающие статьи, блоги и Telegram-каналы (39%), смотреть видеозаписи лекций (39%). Менее актуальны очные лекции (29%) и встречи с успешными предпринимателями (24%; среди людей 18–39 лет — 36%). Самые популярные темы — получение господдержки (43%), выход на фондовые рынки (14%) и краудфандинг (12%).

34% владельцев бизнеса проходили обучение в последние три года или проходят его прямо сейчас. Среди учившихся 77% прошли как минимум два курса, каждый третий — четыре и более. Обучение чаще было платным (43%), 33% учились как платно, так и бесплатно, а 24% — только бесплатно.

«В новом исследовании по итогам третьего квартала мы видим, что ценность бизнес-образования продолжает расти. Четверо из пяти предпринимателей отмечают у себя нехватку знаний, многие из них уже учатся либо планируют это делать в ближайшем будущем, причём готовы платить за обучение, понимая, что такие вложения обязательно окупятся. Учитывая волатильную среду, в которой работает малый бизнес, это абсолютно правильная и разумная позиция, характерная и для большинства наших клиентов», – сказал директор дивизиона «Малый и микробизнес» Сбербанка Алексей Шашкин.

ПРИМ выходит ежеквартально. Исследователи изучают настроения предпринимателей, то, как они оценивают условия ведения бизнеса, меры господдержки и деятельность банков. В исследовании участвуют 600 владельцев ООО и ИП со всей России.