Экономика

Заплатить имущественные налоги не позднее 2 декабря призвали псковичей

Имущественные налоги псковичам необходимо оплатить в срок не позднее 2 декабря. Об этом на онлайн-брифинге в пресс-центре ПЛН рассказала начальник отдела камерального контроля в сфере налогообложения имущества №1 УФНС России по Псковской области Татьяна Волкова.

«Физические лица уплачивают имущественные налоги на основании налогового уведомления, направленного налоговым органом. Уплата налогов осуществляется в качестве единого налогового платежа», - уточнила Татьяна Волкова.

Налогоплательщики могут использовать несколько способов оплаты: через отделение банка, через личный кабинет на сайте ФНС России, через организацию федеральной почтовой связи или через портал государственных и муниципальных услуг.

Также, по ее словам, «оплатить имущественные налоги гражданин может не только за себя, но и за третьих лиц».