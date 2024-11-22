Экономика

В основной капитал Псковской области за полгода инвестировали 22,7 млрд рублей

В основной капитал Псковской области за первую половину 2024 года было инвестировано 22,7 миллиарда рублей. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Псковской области.

Фото здесь и далее: официальный Telegram-канал Псковской области

При этом объём инвестиций в основной капитал вырос на 27,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В среднем по Северо-Западному федеральному округу рост составил 119,4%, а по стране — 110,9%, согласно данным Росстата.

Позитивные тенденции наблюдаются и в основных отраслях экономики. Так, индекс промышленного производства за первую половину 2024 года составил 109,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в том числе в обрабатывающей промышленности — 107,5%.

Индекс производства сельскохозяйственной продукции за первую половину 2024 года составил 136%.