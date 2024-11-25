Экономика

Кредитные договоры многих предприятий были пересмотрены в сторону увеличения — Игорь Савицкий

Старые кредитные договоры многих предприятий были пересмотрены в сторону увеличения после повышения ключевой ставки Центрального Банка России, заявил промышленник, директор холдинга NPN Игорь Савицкий в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Центробанк с 2023 года резко повысил ключевую ставку. Получается, что реальный кредит, если ставка 21%, составит 27%, потому что наши банки работают на 6%, в отличие от зарубежных, которые работают на 3%», - отметил Игорь Савицкий.

Данное повышение существенно отразилось на предприятиях. «Понятно, что все старые предприятия работают с кредитами, нам все старые договоры и лизинги пересмотрели в строну увеличения», - возмутился предприниматель.