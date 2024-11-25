Экономика

Введение автоматизированной упрощенной системы налогообложения обсудили в Собрании

Введение автоматизированной упрощенной системы налогообложения в Псковской области обсудили на заседании комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Псковского областного Собрания 27 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания

Согласно федеральному закону, субъектам Российской Федерации с 1 января 2025 года, за исключением Москвы, Московской и Калужской областей, Республики Татарстан, которые применяли данный налоговый режим ранее, предоставлено право принимать решение о введении на своей территории специального налогового режима «Автоматизированная упрощенная система налогообложения» в порядке эксперимента.

Автоматизированная упрощенная система налогообложения» вводится в действие законами субъектов Российской Федерации.

АУСН вправе применять организации и индивидуальные предприниматели, у которых одновременно соблюдаются следующие условия:

количество работников - не более 5,

годовой доход - не более 60 млн рублей,

остаточная стоимость основных средств - не более 150 млн рублей,

расчетные счета открыты только в уполномоченных кредитных организациях,

заработная плата работникам выплачивается только в безналичной форме.

Объектом налогообложения АУСН признаются «доходы» и «доходы, уменьшенные на величину расходов». Ставки налога для объекта налогообложения «доходы» - 8%, «доходы, уменьшенные на величину расходов» - 20%.

Применяющие АУСН налогоплательщики будут освобождены от представления следующей отчетности: налоговой декларации, расчета 6-НДФЛ, справок о доходах и суммах налога физических лица.

«По сути, это определённая модификация упрощённой системы налогообложения, но ставки здесь немного выше, чем при обычной "упрощенке", потому что в этом случае налогоплательщики освобождаются от уплаты страховых взносов за работников в социальные фонды. Финансирование этих расходов будет идти из бюджета Российской Федерации», - рассказал о преимуществах налогового режима специалист.

Представитель налоговой инспекции поддержала принятие данного законопроекта.