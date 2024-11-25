Экономика

Средний размер зарплаты в Псковской области составит 42,5 тысячи рублей в 2025 году

Ко второму чтению проекта бюджета Псковской области средства на заработную плату следующего года будут предусмотрены в полном объёме, рассказала вице-губернатор Татьяна Баринова на заседании комитета по экономической политике. Средний размер зарплаты в регионе в 2025 году будет увеличен с 39 тысяч до 42,5 тысяч рублей. Об этом сообщили в Telegram-канале Псковского областного Собрания депутатов.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Субсидии муниципальным предприятиям ЖКХ, компенсирующие межтарифную разницу, в 2025 году предусмотрены с ростом – в этом году предприятия напрямую получили 700 миллионов рублей, в следующем запланировано порядка 800 миллионов рублей.

Дополнительные поступления из федерального бюджета поступят в виде субсидий по всем новым национальным проектам.

«Их большое количество», - пока без конкретных цифр обозначила финансист.