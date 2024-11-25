Экономика

За 8 месяцев прибыль крупных и средних предприятий в Псковской области выросла на 31%

За 8 месяцев этого года прибыль крупных и средних предприятий в Псковской области выросла на 31% и составила 23 млрд рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе местного отделения Центробанка по итогам коммуникационной сессии Банка России в Пскове, на которой обсуждались актуальные вопросы денежно-кредитной политики.

Во встрече приняли участие представители региональных предприятий, правительства Псковской области, муниципальных органов власти, а также научного сообщества.

«Ценовое давление, которое сейчас существует в экономике, неприемлемо, текущие темпы роста цен значительно превышают целевой показатель Банка России – вблизи 4%. В ответ на это инфляционное давление Банк России ужесточал денежно-кредитную политику. Ключевая ставка будет находиться на таком уровне, который необходим для обеспечения ценовой стабильности в долгосрочной перспективе», - рассказал заместитель начальника Северо-Западного главного управления Банка России Вадим Пивоваров о причинах повышения ключевой ставки.

Оживленный интерес у участников вызвала тематика, связанная с инвестиционной активностью в стране и регионе. «Инвестиционная активность бизнеса остается высокой. При этом важный источник инвестиций – это собственные средства компаний. За 8 месяцев этого года прибыль крупных и средних предприятий в Псковской области выросла на 31% и составила 23 млрд рублей. Для бизнеса – это значительный ресурс для инвестиций, особенно в условиях, когда какое-то время кредит будет дорогим», – добавил Вадим Пивоваров.

Также об инвестиционной активности в регионе рассказал председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Андрей Михеев. Генеральный директор Фонда инвестиционного развития Псковской области Екатерина Ершова выступила с докладом о мерах поддержки регионального бизнеса.

Не осталась без внимания и ситуация с экономикой и динамикой цен в Псковской области. «Годовая инфляция в Псковской области сохраняется на высоком уровне. В октябре она составила 7,6%. Мы видим небольшое замедление инфляции по сравнению с сентябрем, которое в основном объясняется динамикой цен на те товары, цены на которые часто меняются, например, на овощи. При этом инфляция в регионе остается несколько ниже, чем по Северо-Западному федеральному округу и по России в целом», – прокомментировал исполняющий обязанности управляющего отделением по Псковской области Северо-Западного главного управления Банка России Валерий Фролов.

Жесткость денежно-кредитной политики будет зависеть от скорости возвращения инфляции к цели – вблизи 4%. Согласно базовому прогнозу Банка России, годовая инфляция снизится до 4,5–5% в следующем году. В 2026 году инфляция вернется к цели 4% и будет находиться там в дальнейшем.

Банк России продолжает практику встреч, которые их участники считают эффективным инструментом для разъяснения широкой аудитории решений в области денежно-кредитной политики. В Псковской области коммуникационная сессия прошла уже в четвертый раз с 2018 года.