Экономика

Технологические стартапы обсудили на баркемпе в Пскове

Баркемп «Кейсы и идеи для технологических стартапов в сфере энергетики-2024» прошёл в Пскове 28 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. Здесь собрались предприниматели, представители власти и образовательных учреждений, чтобы наладить взаимовыгодное сотрудничество.

Председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Андрей Михеев подчеркнул важность инноваций для экономики. Он отметил, что благодаря поддержке губернатора и правительства в Псковской области создана инфраструктура для развития технологий, включая технопарк «Электрополис» и детский технопарк «Кванториум».

Регион предлагает механизмы для разработки и успешной коммерциализации научных идей. В сфере энергетики, которая затрагивает как бизнес, так и домохозяйства, важны пути повышения эффективности и снижения затрат. Это остаётся ключевым направлением для экономического развития Псковской области.

Председатель комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания Андрей Козлов отметил важность энергетики для экономики. Он подчеркнул, что стабильность этого сектора влияет на многие другие отрасли, особенно в условиях санкций со стороны недружественных стран.

Андрей Козлов также отметил, что Россия должна развивать импортозамещение в энергетике. Это позволит не только снизить зависимость от экспорта нефти и газа, но и повысить конкурентоспособность российских энергетических продуктов на мировом уровне.

Директор технопарка «Электрополис» Ирина Белова отметила важность сотрудничества между предприятиями и вузами. Это взаимодействие помогает лучше подготовить студентов к требованиям отрасли, что в свою очередь укрепляет научную конкурентоспособность страны.