Экономика

Бюджет Пскова на 2024 год исполнен на 76%

Вопрос об исполнении бюджета города Пскова за 9 месяцев 2024 года рассмотрели депутаты Псковской городской Думы на очередной 28-ой сессия 29 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

В целом за 9 месяцев плановые назначения по доходам бюджета увеличились на сумму 738 277,1 тыс. рублей, в числе за счет:

увеличения налоговых и неналоговых доходов — 64 671,2 тыс. рублей;

дотаций - 153 860,4 тыс. рублей;

субсидий из областного бюджета- 163 886,5 тыс. рублей;

субвенций из областного бюджета 203 915,1 тыс. рублей;

иных межбюджетных трансфертов - 151 943,9 тыс. рублей.

Плановые назначения по расходам бюджета увеличились на 768 585,2 тыс. рублей, в том числе за счет увеличения дефицита бюджета на 30 308,1 тыс. рублей. Дефицит бюджета увеличился на 30 308,1 тыс. рублей и составил 192 413,1 тыс. рублей.

В отчетном периоде в бюджете внесены изменения в плановые значения по расходам бюджета на общую сумму 302 579,4 тыс. рублей, в том числе за счет увеличения:

дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов — 8 493 тыс. рублей;

субсидии на реализацию мероприятий в рамках комплекса процессных мероприятий «Развитие и совершенствование института добровольных народных дружин» - 1 455,6 тыс. рублей;

субсидии на осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных организациях 1 000 тыс. рублей.

В целом за 9 месяцев 2024 года плановые назначения по доходам бюджета увеличились на 738,3 млн рублей, в том числе за счет увеличения налоговых и неналоговых доходов на 64,7 млн рублей, а также субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов.

На данный момент бюджет Пскова на текущий год исполнен на 76%.

«За» проголосовали 20 депутатов из 20 присутствующих.

Кроме того, на сессии депутаты приняли изменения в бюджет города Пскова на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.