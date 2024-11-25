Бюджет Пскова на 2024 год исполнен на 76%

Вопрос об исполнении бюджета города Пскова за 9 месяцев 2024 года рассмотрели депутаты Псковской городской Думы на очередной 28-ой сессия 29 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН
В целом за 9 месяцев плановые назначения по доходам бюджета увеличились на сумму 738 277,1 тыс. рублей, в числе за счет:
Плановые назначения по расходам бюджета увеличились на 768 585,2 тыс. рублей, в том числе за счет увеличения дефицита бюджета на 30 308,1 тыс. рублей. Дефицит бюджета увеличился на 30 308,1 тыс. рублей и составил 192 413,1 тыс. рублей.
В отчетном периоде в бюджете внесены изменения в плановые значения по расходам бюджета на общую сумму 302 579,4 тыс. рублей, в том числе за счет увеличения:
В целом за 9 месяцев 2024 года плановые назначения по доходам бюджета увеличились на 738,3 млн рублей, в том числе за счет увеличения налоговых и неналоговых доходов на 64,7 млн рублей, а также субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов.
На данный момент бюджет Пскова на текущий год исполнен на 76%.
«За» проголосовали 20 депутатов из 20 присутствующих.
Кроме того, на сессии депутаты приняли изменения в бюджет города Пскова на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.