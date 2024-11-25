Экономика

Изменения в бюджет Пскова на текущий год согласовали депутаты

Изменения в бюджет города Пскова на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов приняли депутаты Псковской городской Думы на очередной 28-ой сессия 29 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Доходы и расходы бюджета на 2024 год уменьшаются на сумму 74 686,6 тысячи рублей в соответствии с уведомлениями по расчетам между бюджетами, полученными от главных администраторов доходов областного бюджета.

«За» проголосовали 18 депутатов, двое воздержались. На сессии присутствуют 20 депутатов из 25.