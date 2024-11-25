Бюджет Великих Лук на 2025 год принят в первом чтении единогласно. Такое решение приняли депутаты Великолукской городской Думы в ходе очередного заседания сегодня, 29 ноября, сообщили Псковской Ленте Новостей в гордуме.
Фотографии: Великолукская городская Дума
Как сообщила начальник финансового управления администрации города Наталья Дмитриева, традиционно бюджет будет социально направленным.
Депутаты выступили за принятие бюджета. Так, Дмитрий Кислицин отметил, что расходы в бюджете будущего года направлены на важные направления.
Его поддержал коллега по фракции Дмитрий Белюков. «Основные параметры соблюдены, бюджет сбалансированный. Просматривается социальная направленность», - заключил он.
Резюмировал выступающих депутат Евгений Шумайлов: «Заканчивается финансовый год, рассматриваем и принимаем новый период. 2025 год, как видно из цифр, будет по финансам не хуже и не слабее, чем 2024», - сказал Евгений Шумайлов.