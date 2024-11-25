Экономика

Бюджет Великих Лук на 2025 год принят в первом чтении

Бюджет Великих Лук на 2025 год принят в первом чтении единогласно. Такое решение приняли депутаты Великолукской городской Думы в ходе очередного заседания сегодня, 29 ноября, сообщили Псковской Ленте Новостей в гордуме.

Фотографии: Великолукская городская Дума

Как сообщила начальник финансового управления администрации города Наталья Дмитриева, традиционно бюджет будет социально направленным.

«Все необходимые социальные обязательства в этом бюджете предусмотрены. Ещё мы смогли задействовать немного средств на развитие и укрепление материально-технической базы наших муниципальных учреждений. Предусматривается и софинансирование по тем проектам, которые будут реализовываться за счёт регионального и федерального бюджетов. Бюджет у нас сбалансированный, все необходимые требования по бюджетному кодексу у нас соблюдены», - отметила Наталья Дмитриева.

Депутаты выступили за принятие бюджета. Так, Дмитрий Кислицин отметил, что расходы в бюджете будущего года направлены на важные направления.

Его поддержал коллега по фракции Дмитрий Белюков. «Основные параметры соблюдены, бюджет сбалансированный. Просматривается социальная направленность», - заключил он.

Резюмировал выступающих депутат Евгений Шумайлов: «Заканчивается финансовый год, рассматриваем и принимаем новый период. 2025 год, как видно из цифр, будет по финансам не хуже и не слабее, чем 2024», - сказал Евгений Шумайлов.